6.1インチで10万円切りの「iPhone 17e」とM4搭載の「iPad Air」が3月11日発売

Appleは、最新モバイルOS「iOS 26」と「A19チップ」を搭載した画面サイズ6.1インチのスマートフォン「iPhone 17e」を発表した。日本での発売日は3月11日。予約注文は3月4日23時15分から受け付ける。「iPhone 17」とは異なり、カメラはシングルだが（48MP Fusionカメラシステム）、フォーカス機能に新たに対応し、押すだけでさまざまな機能に簡単にアクセスできる「アクションボタン」は同じく搭載する。強くて軽い航空宇宙産業レベルのアルミニウムデザインを採用し、IP68等級の防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えている。接続インターフェースはUSB-Cで、最大15WのMagSafeワイヤレス充電にも対応する。カラーはブラックとホワイト、新色のソフトピンクの3色。SIMカードには対応しておらず、eSIMのみとなる。ストレージは256GB、512GBの2種類で、Apple Storeでの販売価格は256GBが9万9800円、512GBが13万4800円。またAppleは、「M4」と最新OS「iPadOS 26」を搭載した新しいiPad Air（Wi-Fiモデル／Wi-Fi ＋ Cellularモデル）を同じく3月11日に発売する。価格は据え置きで、11インチモデルが9万8800円から、13インチモデルが12万8800円から。ストレージは128GB、256GB、512GB、1TBの4種類、カラーはブルー、パープル、スターライト、スペースグレイの4色。性能面の大幅な向上により、iPadや以前のモデルのiPad Airからの買い替えに適している。