5000円以下でノイキャン・外音取り込み・ゲームモードを搭載 多摩電子工業の完全ワイヤレスイヤホン

5000円以下で買える

完全ワイヤレスイヤホン

防滴で汗や小雨にも強い 幅広いシーンで活用できる一台

TBS86K

遅延も減らせる 便利な機能を搭載

長時間音楽を楽しめる

ノイズキャンセリング機能付きの

マイクも搭載

多摩電子工業は4月22日、アクティブノイズキャンセリング機能搭載のBluetooth完全ワイヤレスイヤホン「TBS86K」を公式オンラインストア、家電量販店、ホームセンターなどで発売した。価格は4928円。新製品はアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の音を取り込むアンビエントモードや、音の遅延を軽減するゲームモードを搭載し、幅広いシーンで活用できる。連続使用時間はイヤホン単体で最大6.5時間、ケース併用で最大26時間。10分の充電で約1時間再生できる急速充電にも対応している。ドライバーユニットには直径9mmのドライバーを採用したほか、高音質のAACコーデックにも対応する。このほか、ノイズキャンセリング機能付きマイクや、音声アシスタントの起動にも対応。IPX4の防滴性能で汗や小雨にも強く、タッチセンサーによる操作も可能だ。