限定4999台 HPがフェラーリとコラボ 職人技が光る特別デザインを採用

ガラス底面 車内インテリアと同じレザー フェラーリらしい一台に

HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC

フェラーリのエンジンルームのようなガラス底面

シームレスなガラス触覚トラックパッド

流体力学をもとに設計されたエアフロー

日本HPは6月5日、イタリアの自動車メーカー「フェラーリ」とコラボレーションした限定ノートPC「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」を発表した。価格は99万円。世界限定4999台の販売となり、ECストア「HP Directplus」で7月上旬から受注を開始する。限定モデルは、両ブランドのエレガンス、パワー、そして職人技の本質を体現したノートPC。特注のパッケージを採用しており、台数設定は「市場の需要より1台少ない台数しか販売しない」というフェラーリの哲学を反映したものとなっている。外観には、エンジンルームに見立てたカーボンとガラスの底面構造、全面ガラスのパームレスト、CNC精密加工されたシャーシ、気流と熱性能を最適化した3次元ルーバー式通気口デザインを採用。さらに、フェラーリの車内インテリアと同じイタリアンレザーを採用したレザースリーブも付属する。PCにフェラーリを象徴するデザイン要素を多数盛り込んだ。このほか、4種類のカスタマイズ可能な照明アニメーションとRGB、フェラーリ限定の壁紙も用意する。パフォーマンスも追求し、優雅さと効率性を両立。画面には3KタンデムOLED＋タッチディスプレー、ガラス表面に微細な穿孔を設けた冷却システムを搭載する。そして、CPUは、インテル Core Ultra X7プロセッサー358H、グラフィックボードはインテルArc B390グラフィックスを採用。最大180TOPSの処理能力を実現し、AI処理などの高負荷タスクにも対応できる。