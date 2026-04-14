ワイヤレスイヤホン…じゃない！？直径5cmの低周波治療器でコリ解消が楽に！

コードレスで使いやすい低周波治療器

コードレス式で準備も簡単 日々の生活に取り入れやすい

低周波治療器 コランゼ

粘着パッド

手のひらサイズのコンパクト設計

本体ボタン

充電ケース

粘着パッドとまとめて収納できるので

持ち運びが楽

日々のケアでも使いやすい

アテックスは4月25日、コンパクトサイズの低周波治療器「低周波治療器 コランゼ（AX-HK940）」を発売する。価格は9900円。新製品は、直径5cm、厚み1.9cm、27gの小型・軽量ながら、本格的な治療が可能な低周波治療器。手のひらに収まるサイズで、治療パッドとコントローラーを一体化したコードレス設計のため、粘着パッドを貼るだけですぐ使える。操作は電源ボタンで3種モード切替、＋（凸）・－（凹）ボタンで強弱（5段階）を設定できる。たたく・もむ・さするの3モードで、低周波治療器を初めて使う人にも使いやすいプログラム構成だ。充電ケースは、本体と粘着パッドをまとめて収納でき、持ち運びにも便利。準備の手間も少なく、日々のケアを続けやすい。充電ケースはサイズがW122×L70×H43mmで、本体とケースを合わせた重さは190gとなっている。充電時間は約2時間で、連続使用時間は約2時間だ。