ECの常識が変わる！？ 「Daytona Park」で“歩いて買う”没入型バーチャルストア公開

没入型バーチャルストア公開

店内を“歩く”感覚で商品と出会う新しい買い物体験

チャットボット機能

試着機能

フェイス・パーソナルカラー診断

『the moment／ザ・モーメント』の特別ルーム

セレクトショップ「FREAK’S STORE」を運営するデイトナ・インターナショナルは、公式オンラインストア「Daytona Park」で、まるで実店舗にいるような体験ができる新サービス「バーチャルストア」を6月2日に正式リリースした。オンラインショッピングの概念を大きく変えるこの新サービスは、単なるECサイトを超えた体験型ショッピングになっている。今回のバーチャルストアは、ユーザーが仮想空間内を自由に移動しながら商品を探せる点が特徴。これまでのECサイトのように検索して商品を探すのではなく、実店舗のように「回遊」しながらアイテムやコンテンツに出会える。映像・音楽・グラフィックなどのカルチャー要素も空間内に配置されており、買い物だけでなくブランドの世界観そのものが楽しめる仕組みだ。このバーチャルストアには、オンラインならではの機能も複数搭載。「チャットボット機能」では、気になる商品についてリアルタイムで質問でき、コーディネート提案まで受けられる。まるでスタッフと会話しているような体験ができる。「試着機能」では、自分の写真を使ってアイテムを試着できる。店舗の鏡の前で試着するような感覚をオンラインで再現する。「フェイス・パーソナルカラー診断」では、顔の特徴や色味を分析し、似合うスタイルやカラーを提案。新たなファッションの発見につながる。これらの機能によって、ユーザーが自分専用のショッピングを体験することができる。正式リリースに合わせて、Charli XCX主演でA24製作の映画『the moment／ザ・モーメント』の特別ルームも公開。映画の世界観を再現した演出が楽しめるほか、関連アイテムの購入も可能だ。エンタメとECを融合させた新しい試みとして話題になりそうだ。最近では、EC市場の拡大によって買い物が効率重視になり、目的のものだけを買う傾向が強まっている。デイトナ・インターナショナルでは、リアル店舗ならではの偶然の出会い、空間を歩く楽しさ、スタッフとのコミュニケーションといった価値をオンラインで再現することを目指し、このプロジェクトを開始したという。今後も、新機能の追加やコンテンツ連携を予定しているとのことだ。