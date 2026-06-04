レイコップのコードレスUVふとんクリーナーと調乳・電気ポットが『まなべびアワード2026』受賞！

「まなべびアワード2026」で「赤ちゃんとの暮らし部門」を受賞した

コードレスUVふとんクリーナー「Renny」（左）と、

「育児便利グッズ部門」を受賞した調乳・電気ポット「MILK MATE」

子育てに役立つアイテムとしてW受賞

レイコップは6月2日に、妊娠・出産・育児を楽しく学べる情報ウェブメディア「まなべび」主催による「まなべびアワード2026」において、同社のコードレスUVふとんクリーナー「Renny」が「赤ちゃんとの暮らし部門」、調乳・電気ポット「MILK MATE」が「育児便利グッズ部門」を受賞したことを発表した。今回の「まなべびアワード2026」における「Renny」と「MILK MATE」のW受賞では、両製品が単なる利便性の追求だけでなく、赤ちゃんの健康を守る「清潔な環境づくり」と、忙しい親の「心のゆとり」を両立させた点が、多くのママや専門家から評価されている。「Renny」（RJS2-100）は、UV LEDとたたきブラシの光クリーンメカニズムを搭載することで、アレルゲンやダニを99.9％除菌・除去するふとんクリーナー。重さ約1kgのシリーズ最軽量となるコンパクトモデルで、ベビーベッドをはじめソファやカーペット・ぬいぐるみといった、赤ちゃんが触れるファブリック素材をクリーンにケアできる。また、使い捨てフィルターの採用によって、手を汚すことなくゴミを捨てられるほか、HEPAフィルターが0.3μmの超微細なホコリをキャッチして、クリーン排気を実現している。さらに、コードレスタイプなので、洗濯が不可能なベビーカーや車内などの衛生ケアにも使える。「まなべびアワード2026」の審査員からは、「コンパクトなサイズ感で、子どもが1日の多くを過ごすスペースを清潔に保つことができるよい商品だなと思いました。大人分も含め、布団を毎回干したりするのも大変なので、日々のルーティーンの中で気軽に取り入れられる点もいいなと思いました！」「軽くてサイズもベビーベッドにも使いやすく、子どもが大きくなっても布団や親のベッド、ソファなどにも使えるのでよい商品だなと思いました」「ただの掃除機ではなく、赤ちゃんにとってより快適な環境をつくるツール。赤ちゃんだけでなく大人にとっても気になるハウスダストを効果的に除去できるのも魅力」といった評価が寄せられている。「MILK MATE」（ROM-100）は、1℃単位での温度設定、10mL単位での水量設定に対応した、シンプルなデザインとコンパクトサイズながら1.5Lタンクを備えた調乳・電気ポット。ワンタッチで必要な量を給水できるメモリー機能を搭載しているため、夜中や突然の授乳時などに誰でも簡単にミルクを作れる。また、煮沸殺菌および自動洗浄機能を備えており、医療等級のステンレスを採用するなど衛生面にも配慮されている。さらに、卒乳後はコーヒーやお茶の抽出をはじめ、料理やインスタント麺といった用途に合わせた温度での給水が可能な電気ポットとしても活用できる。「まなべびアワード2026」の審査員からは、「簡単操作で温度と水量調整できてミルク作りができる手軽さに感動しました。ミルク作りって1秒でも早く済ませたいので、これは忙しいママにはめちゃよい商品だと思いました」「ミルク飲むのは1～2年くらいだから、こういうミルク以外にも使えるものがいい。操作がわかりやすいからパパにもミルク作ってもらえる！」「いつも見にくいメモリーを見ながら調乳をしていたのでボタン1つで設定した水量がでるのはすごく便利で機能的！ とてもコンパクトで見た目もよいのでミルク用に使わなくなっても普通のポットとしても使いやすそうでいい。いちばん面倒なお手入れが自動でノズルまでできるのは本当にいい。ほしい」といった評価が寄せられている。「まなべびアワード」は、産前産後のママの生活の質を向上させる商品・サービスを、「まなべび」ユーザーであるプレママ・ママ100名と、まなべびの専門家（助産師・保育士など）による評価によって厳選して紹介するアワードプロジェクト。「安全性・品質・使用感・取り入れやすさ（利便性・快適性）・コストパフォーマンス」の5項目を審査基準に、実際に使用したユーザーと専門家による両面から評価が行われる。