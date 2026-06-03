「ピーターラビットイロドリマーケット」松坂屋上野店で開催　JR上野駅とのコラボやエキタグスタンプラリーも実施

「ピーターラビットイロドリマーケット」が

6月11日から松坂屋上野店にて開催

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を記念した特別版の大型催事

ピーターラビットとパンダを組み合わせた、

オリジナルアートを使用した会場限定商品が登場

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

ピーター＆パンダスペシャルデザイン

シェニールタオルハンカチ（1980円）

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

ピーター＆パンダスペシャルデザイン

リサイクルクリーニングクロス（605円）

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

撥水ふろしき（2640円）

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

開催期間中の4日間は、

会場にピーターラビットが登場

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

5000円以上の購入＆各日先着50名に贈られる

「オリジナル巾着」

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

1万円以上の購入＆先着300名に贈られる

「オリジナルクリアボトル」

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

「ピーターラビットイロドリマーケット」と

JR上野駅のコラボレーションも

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

JR上野駅の13番線ホーム上にある映像空間

「PLATFORM13」にて、スペシャルムービーが放映

BEATRIX POTTER(TM)＆ (C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

コラボレーション装飾のイメージ

BEATRIX POTTER(TM)＆ (C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

コラボレーション装飾の設置場所

BEATRIX POTTER(TM)＆ (C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

上野の杜とまちをめぐる

デジタルスタンプラリーも開催

デジタルスタンプラリーの課題達成でもらえる、

オリジナルアクリルキーホルダーのイメージ

BEATRIX POTTER(TM)＆

(C) Frederick Warne ＆ Co.,2026

ソニー・クリエイティブプロダクツは6月11～22日の期間、同社が日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter／Peter Rabbit」の作者であるビアトリクス・ポター氏が、7月28日に生誕160周年を迎えることを記念した特別版の大型催事「ピーターラビットイロドリマーケット」を、松坂屋上野店（東京都台東区）の6階・催事場にて開催する。開催時間は各日10～19時（最終日のみ17時閉場）。なお同イベントは、同期間以降も全国の百貨店を巡回して開催される。「ピーターラビットイロドリマーケット」では、作者であるビアトリクス・ポター氏の功績を紹介するパネルが展示されるとともに、会場は彼女の愛した湖水地方をイメージしたデザインとなる。今回の開催にあたって、上野エリアでも象徴的なパンダをピーターラビットの世界観にあうタッチで描き起こして、ピーターラビットと組み合わせた。ピーターがパンダを抱きかかえたアート、ピーターがパンダと一緒に頬杖をついたアート、お互いに寄り合ってほっとするアートの3点が、メインビジュアルやオリジナル商品、ノベルティに用いられ、「ピーターラビットイロドリマーケット」でも、オリジナルアートを使用した会場限定商品を多数用意する。おもな販売商品は以下の通り。あわせて、6月13日・14日・20日・21日の各日11時と14時には、ピーターラビットが会場を訪れる。ピーターラビットの登場時間は各回20分で、参加費は無料。なお、開催期間中に会場で1会計あたり5000円以上を購入した人の中から各日先着50名に「オリジナル巾着」1点、1万円以上を購入した人の中から先着300名に「オリジナルクリアボトル」1点がプレゼントされる（レシート合算不可。なくなり次第終了）。さらに、開催期間中はJR上野駅とのコラボレーションによって、13番線ホーム上の映像空間「PLATFORM13」におけるスペシャルムービーの放映、駅構内各所でのコラボレーション装飾を実施する。「PLATFORM13」でのスペシャルムービーの放映では、今回新たに作成された、ビアトリクス・ポター氏のスケッチや絵手紙、さまざまなキャラクターのアートワークを紹介する映像を、約100mの大型映像空間で楽しめる。放映期間は6月8～28日の各日8～21時30分。なお、月曜日の8～11時30分、木曜日の17～19時、土曜日の8～10時、日曜日の16～19時は放映停止となる。コラボレーション装飾では、JR上野駅の各所に、特別に描き起こしたピーターとパンダのアートなどが飾られる。そのほか、6月8～28日の期間には、上野の杜とまちをめぐるデジタルスタンプラリーも開催する。参加にあたっては、スマートフォンへの「エキタグ」アプリのインストールが必要で、指定された施設を巡ってエキタグスタンプを5個以上集め、所定の買い物をしたレシートを商品引換所で提示すると、オリジナルアクリルキーホルダーがもらえる。さらに、スタンプを10個、15個（コンプリート）集めた特典として、「エキタグ」アプリ上で使えるデジタルフォトフレームも用意している。