「ピーターラビットぬい撮りフォトコンテスト」開催！

「ピーターラビットトレイン」運行に先立って、

「ぬい撮り」フォトコンテストが開催中

BEATRIX POTTER（TM） ＆ （C） Frederick Warne ＆ Co.,2026

優秀作品は運行予定の「ピーターラビットトレイン」車内の写真展に掲出予定

フォトコンテストの優秀作品に贈られる、

特製アートトートバッグのイメージ

ソニー・クリエイティブプロダクツは3月3日～5月10日の期間、「ピーターラビットぬい撮りフォトコンテスト」を、Instagramにて開催している。今回の「ピーターラビットぬい撮りフォトコンテスト」は、ビアトリクス・ポター氏の生誕160周年を記念して、今夏に東急田園都市線にて予定する、「ピーターラビットトレイン」の運行に先立って行われる。絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズの作者であるビアトリクス・ポター氏は1866年7月28日に誕生し、『ピーターラビットのおはなし』シリーズで動物たちのたくさんの冒険を描いてきた。今夏の運行を予定する「ピーターラビットトレイン」では、車両ごとに以下の3企画の掲出を予定している。（1）ピーターラビットぬい撮り“冒険”写真展（2）ピーターラビット“冒険”キッズ写真展：子どもたちの冒険を紹介する写真展（3）ピーターラビット“冒険”キャラクター図鑑（仮名）：絵本シリーズに登場するキャラクターの紹介これらの企画には、「ピーターラビットぬい撮りフォトコンテスト」にて優秀作品として選出された作品が掲出される。フォトコンテストには、Instagramの「ピーターラビット」日本公式アカウント（@peterrabbit.jp）をフォローして、指定のハッシュタグ「#ピーターラビットぬい撮り」を付けてぬい撮り写真を投稿することで参加できる。同フォトコンテストでは、参加作品の中から20作品を優秀作品として選定する予定で、優秀作品の一部が「ピーターラビットトレイン」の車内に掲出される。あわせて優秀作品には、「ピーターラビットトレイン」限定の新規描き起こしキービジュアルを使用した、特製アートトートバッグが副賞として贈られる。「ピーターラビット」は、『ピーターラビットのおはなし』（原題：The Tale of Peter Rabbit、ビアトリクス・ポター氏・作）の主人公。ソニー・クリエイティブプロダクツは、日本におけるマスターエージェントとして「ピーターラビット」のライセンスを管理する、「The World of Beatrix Potter／Peter Rabbit」を務めている。