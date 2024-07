韓国で超人気キャラクター「パンパンくんの日常」、ラフォーレ原宿で日本初のPOP UP STORE

「パンパンくんの日常」

ソニー・クリエイティブプロダクツは7月18日に、ラフォーレ原宿(東京都渋谷区)5階のMAKE THE STAGEにて7月25日~8月8日の期間に開催される、韓国でZ世代を中心に人気のキャラクター「パンパンくんの日常」の、日本初となるPOP UP STORE「『パンパンくんの日常』POP UP STORE ~パンパンくん IN JAPAN~」における、販売商品の一部を発表した。「パンパンくんの日常」は、2022年7月にYouTubeで公開され瞬く間に人気となり、YouTubeにおけるチャンネル登録者数は230万人を突破し、毎月10万人ペースで増え続けているという。今回、開催されるPOP UP STOREでは、「パンパンくん ぬいぐるみマスコット」(1518円)、「オクジ ぬいぐるみマスコット」(1518円)、「パンパンくん ぬくい~ず(にっこり)」(1518円)、「パンパンくん ぬくい~ず(ぺろり)」(1518円)、「パンパンくん たわらマスコット」(1320円)、「オクジ たわらマスコット」(1320円)、「マスキングテープ(ブルー)」(495円)、「マスキングテープ(イエロー)」(495円)、「パンパンくん パスポートカバー」(825円)、「オクジ パスポートカバー」(825円)、「パンパンくん アクリルチャーム付きラバーキーホルダー」(1650円)、「オクジ アクリルチャーム付きラバーキーホルダー」(1650円)、「パンパンくん&オクジ ルームシューズ」(2090円)、「パンパンくん ティッシュケース」(1650円)、「パンパンくん LEDハンディファン(光るハンディ扇風機)」(3300円)などの販売を予定する。今後も、「パンパンくんの日常」のアーケードゲーム、モバイルゲーム、プライズ商品などの発売が予定されており、12月には日本初の展示イベント開催も予定されている。