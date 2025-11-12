トーマスが心に刺さる名言で大人世代を応援！JR・メトロ新橋駅で展開中

東京メトロ新橋駅における「きかんしゃトーマス」名言広告の掲出イメージ

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

子どもの頃には気づかなかった名言や教訓の数々

「きかんしゃトーマス」名言広告のイメージ

「2025 新橋イルミネーションフェスタ」にて販売される

「OVERWORK SERIES」グッズのイメージ

SNSフォローキャンペーンも実施

ソニー・クリエイティブプロダクツは11月10～16日の期間、同社が日本でのマスターライセンスを保有する「きかんしゃトーマス」の、働く大人世代へ贈る名言広告を、JR新橋駅および東京メトロ新橋駅（どちらも東京都港区）の改札内に掲出する。「きかんしゃトーマス」は原作出版から80年の歴史を持ち、日本でもテレビ放送開始から30年以上にわたって親しまれており、子どもの頃には気づかなかった社会で働く多くの大人の心に刺さる、名言や教訓が詰まっている。今回の名言広告は、2025年に同作品の原作が出版80周年を迎えたことを記念して企画され、過去の作品の中から「大人にも響く名言・名場面」16種の掲出を行う。あわせて同社は、11月13日・14日に新橋SL広場（東京都港区）にて開催される「2025 新橋イルミネーションフェスタ」に、「きかんしゃトーマス」のブースを出展する。同ブースでは、「働く」をテーマに一生懸命に頑張るトーマスたちの人間らしくユニークな表情やシチュエーションを集めた、思わずクスっと笑える日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」商品の先行販売や、SNSフォローキャンペーンを行う。また、トーマスが登場する。おもな販売商品は、Tシャツ（3850円）、ダイカットクッショントーマス／パーシー（どちらも4950円）、ミニタオル（全3種、いずれも1100円）、ミニ缶バッジセット（全3種、いずれも660円）など。SNSフォローキャンペーンでは、「2025 新橋イルミネーションフェスタ」開催期間中にトーマス公式Instagramアカウント（thomasandfriends_jp）、または公式Xアカウント（@ThomasNo1_JP）をフォローして、同イベント内の「きかんしゃトーマス」ブースにてスタッフにフォロー画面を提示すると、各日12～20時にイベントオリジナル ノベルティ「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」が先着500名にもらえる（なくなり次第終了）。