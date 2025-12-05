「楽天市場」で初PBの「Rakuten Original」の販売を開始！

「Rakuten Original」のロゴ

天然水や炭酸水、ウェットティッシュ、マスクなどの日用品から

「Rakuten Original」の

商品イメージ

「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」のイメージ

楽天グループは12月4日に、同社の運営するインターネットショッピングモール「楽天市場」が、日用品を中心とした初のプライベートブランド「Rakuten Original（ラクテン オリジナル）」の展開開始を発表した。「Rakuten Original」の商品は、同日より新たな直営オンラインショップ「楽天オリジナル」にて販売されている。「Rakuten Original」は、天然水や炭酸水、ウェットティッシュ、マスクといった日用品を中心に、ユーザーの日々の生活に寄り添う商品を、手頃な価格で提供することを目指して開発された。おもなラインアップとしては、「Rakuten Original 天然水」（24本入り）、「Rakuten Original 炭酸水」（24本入り）、「Rakuten Original ウェットティッシュ」（60枚×64パック）、「Rakuten Original 快適立体マスク」（30枚×9パック）などを用意しており、今後商品展開を順次拡大していく。あわせて、12月4日～2026年1月5日9時59分の期間には、「Rakuten Original」の展開開始を記念して、アニメ「お買いものパンダ！」のデザインをあしらった「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」が抽選で300名に当たるキャンペーンを実施している。