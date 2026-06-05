大切なカメラを守る最適解、貼るだけ簡単・割れにくいCanon EOS Rシリーズ用の液晶保護フィルム

「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50

専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」（左）と

「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50

専用 液晶保護フィルムIII」

専用設計でぴったり貼れる

ハクバ写真産業は、キヤノンの動画クリエイター向けミラーレス一眼カメラ「EOS R6 V」に対応した液晶保護フィルムとして、「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」と「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 液晶保護フィルムIII」の2製品を販売している。「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 液晶保護フィルムIII」ともに、EOS R6 MarkIII、EOS R6 MarkII、EOS R7、EOS R6 V、EOS C50に対応した液晶保護フィルム。フィルム表面に油や水をはじくフッ素コート処理を施すことで、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取れる。また、シリコン粘着層によって、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、エクストラハードコートを施すことで、ガラス並みの高硬度9Hを実現しており、鋭利なものが当たっても傷が付きにくく、フィルムを美しい状態のままに保てる。また、曲げに強く割れにくいので貼りやすい。全光線透過率93％の高い透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出し、指紋防止加工を施しているので、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプで、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで、気泡を発生させない。価格は3300円。「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現しており、業界最高クラスとなる全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる。フィルム表面には、ハードコート処理を施いているため、表面硬度3Hの保護力で液晶画面を美しい状態のまま保つ。また、帯電防止性を備えており、静電気の発生が抑えられて液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消える。さらに、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込むため、気泡を発生させない。価格は1970円。