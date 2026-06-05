157ブランドが集結！ 国内最大級のイヤホンイベント「ポタフェス 2026夏 秋葉原」開催

ポータブルオーディオの試聴＆体験イベントが

東京・秋葉原にて開催

入場無料＆事前登録不要で誰でも気軽に参加可能

2025年12月に開催された「ポタフェス」の様子

タイムマシンが運営するイヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」は7月11～12日の11～18時に、イヤホン・ヘッドホンを中心としたポータブルオーディオの試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026夏 秋葉原」を、ベルサール秋葉原（東京都千代田区）の地下1階・1階・2階、および秋葉原コンベンションホール（東京都千代田区）の2階にて開催する。入場は無料で、事前登録不要。今回、開催される「ポタフェス 2026夏 秋葉原」では、イヤホンやヘッドホンをはじめ、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手がける157ブランドが、国内外から集結する。来場者は、各ブランドが出展するブースにおいて、最新モデルや未発表の試作機などを試聴できる。また、豪華賞品が当たるスタンプラリーも行われる。あわせて、同イベント期間中は、e☆イヤホン秋葉原店（東京都千代田区）にて、新品・中古の特価セールを実施する。今回は、これまでのベルサール秋葉原に秋葉原コンベンションホールを加えた、2会場での開催となる。ベルサール秋葉原では、これまでと同様に展示ブースが設置され、さまざまなポータブルオーディオ製品の試聴を楽しめる。一方、秋葉原コンベンションホールでは、ゲストを招いたトークイベントなど、多彩なプログラムを予定している。