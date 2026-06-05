おしゃれ×涼しい×明るいを1台で、話題のファン付き照明「サーキュライト HELIX」

サーキュライト HELIX

サーキュレーター＋照明の融合という新カテゴリー

使用イメージ

内部のファンにはスケルトンデザインを採用

明るさ調整イメージ

正回転と逆回転の風でオールシーズン活躍

ドウシシャは6月4日から、サーキュレーターと照明器具を融合させた「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズの新機種となる、「サーキュライト HELIX（ヘリックス）」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて販売している。通常販売想定価格は1万9580円で、「Makuake」での価格は20％オフの1万5664円から。「サーキュライト」は、「風と光の融合」をコンセプトに、サーキュレーターと照明器具を組み合わせたファン付きシーリングライトとして、2018年に販売が開始された。現在、「Makuake」にて販売中の「サーキュライト HELIX」は、「サーキュライト」シリーズとしてはじめて、「空間をデザインする」ことに注目して開発されたモデル。製品の骨格や構造をあえて隠すことなく、構造そのものをデザインとして昇華した。アルミフレームと透明感のあるボディーが、光と風の心地よさを視覚的に表現して、空間に軽やかでモダンな印象を与えてくれる。本体全体を質感の高いアルミフレームで支えるとともに、内部のファンにはメカニズムを魅せるスケルトンデザインを採用した。電球を囲む円柱部分は、クリアブラウンとクリアフロスト（乳白色）の2色を用意している。付属のリモコンを使用することで、7段階での風量調整が可能となっており、明るさや光の色を無段階で調整できる調光調色機能にも対応している。電球ソケットにはE26口金を採用しているので、LED電球やスマート電球、エジソンバルブといった、好みの電球を選べる（100WLEDボール電球が付属）。サーキュレーター機能としては、夏は正回転（下向き）でファンの風を部屋に届け、冬は逆回転（上向き）で床付近の冷たい空気を吸いこんで循環させられるため、オールシーズンで活躍する。ファン部分は取り外し可能なのでお手入れがしやすく、ファンの向きを付け替えれば逆回転の風（天井に向けた風）が強力になり、より効率的に空気を循環させられる。本体は引掛シーリングの形を問わず設置でき、一般的な住宅で多く使用されている引掛シーリングなら、工具なしで簡単に取り付けて使える。