FeliCaが使える 5000万画素カメラにAI補正 防水・防塵で6万以下「motorola edge 60」にSIMフリーモデル

カメラがパワーアップし画面も明るくなった 防水・防塵で扱いやすい

motorola edge 60

軽量スリム設計

防水・防塵仕様

モトローラ・モビリティ・ジャパンは6月12日、Androidスマートフォン「motorola edge 60」SIMフリー版を各家電量販店、ECサイトで発売する。カラーはジブラルタルシーネイビーとシャムロックグリーンの2色。想定価格は5万9800円。新製品は、「moto ai」による撮影サポートと、5000万画素の広角カメラ、超広角・マクロカメラ、1,000万画素の3倍光学望遠カメラの3つを備え、さらに進化したハイミドルレンジのスマートフォン。本体は、約179gと軽量設計。サイズは約161×73×8㎜で、スリムな横幅が特徴の一つで、手に収まりやすいクアッドカーブデザインを採用する。ディスプレーは約6.7インチで解像度はSuperHD（2712×1220）。リフレッシュレートは120Hzを発揮し、輝度は4500nitsと明るい屋外で使っても画面が見やすくなった。SoCには、MediaTek Dimensity 7400チップセット、RAMには8GBを採用し、ブースト機能も備え、さらにスムーズな操作が可能に。バッテリーは5200mAhで68WのTurboPowerチャージにも対応。急速充電でバッテリー切れの心配も減らせる。このほか、本体はIP68規格、米国国防総省のMIL-SPEC規格「MIL-STD-810H」に対応し、防水・防塵性能に優れ、FeliCa機能も搭載するので、日常使いに適している。