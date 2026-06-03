ゼンハイザー史上最強のノイキャン Dolby Atmosにも初対応した最新ワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 5 Wireless」

ゼンハイザー フラッグシップ最新モデルが登場

名機HD 600シリーズのドライバーをベースに設計

MOMENTUM 5 Wireless

周囲の音を気にせず音楽を楽しめる

スピンリングロゴ、メタリックなアクセントで

プレミアムな仕上がりに

専用ケースが薄型化

タッチコントロールなどを備える

ゼンハイザーは6月22日、フラッグシップの最新ワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 5 Wireless」を発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色。店頭想定価格は6万9960円。新製品は、ゼンハイザー史上最も強力となるノイズキャンセリング機能を備えたフラッグシップモデル。前モデル「MOMENTUM 4 Wireless」から、2倍となる8基のデジタルマイクを備え、中音域を中心としたノイズ低減性能を約3倍に向上させている。ノイキャンは、周囲の環境変化に応じてリアルタイムに最適化され、風切り音を効果的に抑制するアンチウインド機能も強化。外音取り込み機能は、周囲の状況を自然に把握できる設計となっている。ドライバーユニットは、名機HD 600シリーズのドライバーをベースに設計し、低歪みで極めて効率的な音響設計を実現。42mmのダイナミックドライバーは、繊細なボーカルのニュアンスから、迫力ある低音と繊細な高音まで、あらゆる音が鮮明に、かつ広がりのあるサウンドステージでバランスよく再生できる。さらに、ゼンハイザー史上初の3D Dolby Atmos 空間オーディオを採用し、没入感も高められる。SBC、AAC、aptX Adaptive、aptX Losslessといったコーデックに対応し、ハイレゾクラスでの再生も可能だ。デザイン面では、全体をクリーンな質感でまとめ、スピンリングロゴ、メタリックなアクセントでプレミアムな仕上がりに。日常使いから外出、旅行まで、身につけるシーンを選ばないビジュアルだ。専用ケースは前身モデルと比べて約20％薄型化され、携帯性も向上した。柔らかなイヤークッションとヘッドバンドクッション、そして頭部への圧迫感を抑えた構造、自由に回転するヒンジ設計により、長時間の着用でも疲れにくい。装着検知機能や直感的なタッチコントロールも備える。ノイキャンON時の使用時間は最大57時間。万が一バッテリーが寿命を迎えた場合でも交換用バッテリーを用意している。このほか、通話マイクには3基のビームフォーミングマイクと1基のフィードバックマイクを採用。デジタルノイズキャンセリングでクリアな通話が可能だ。