ケースにレザー HUAWEI ハイエンドワイヤレスイヤホンに新モデル イヤーカフ型に新色も追加

ハイエンド「FreeBuds Pro」シリーズ最新モデル

デュアルドライバーで低音～高音までパワフル ノイキャンもパワーアップ

HUAWEI FreeBuds Pro 5

デュアルドライバー音響システム

衛星軌道をイメージしたデザイン

レザーブルーのケースはヴィーガンレザー

デュアルドライバーノイズキャンセリング

HUAWEI FreeClip 2 新色パープル

ファーウェイ・ジャパンは5月21日、ハイエンドモデルとなる完全ワイヤレスイヤホン「FreeBuds Pro」シリーズから「HUAWEI FreeBuds Pro 5」を発売した。カラーはグレー、ゴールド、レザーブルーの3色。市場想定価格はグレーとゴールドが2万9480円、レザーブルーは3万1680円。新製品は、デュアルドライバー音響システムにデュアルDigital Signal Processorを採用したシリーズ最新モデル。中低音域を担当するウルトラリニア・デュアルマグネットドライバーと、高音域を担当する超薄型マイクロ振動板ドライバーを同時搭載し、Proシリーズ初の空間オーディオ機能も設けた。これにより、パワフルな低音は10Hzから、滑らかな高音は48kHzまで再生することが可能となった。2つのハイレゾ認証も取得し、高音質なLDACコーデックにも対応している。デザイン面では、衛星軌道をイメージしたオーバルデザインを採用。加えて、黄金のファーウェイサウンドロゴもあしらった。1万以上の耳の形を分析し、1000以上のモデル制作を行うことで割り出した形状で、高いフィット感を実現している。カラーリングは3色だが、レザーブルーは唯一ケースにヴィーガンレザーを採用し、高級感のある仕上がりだ。手触りの良さとキズに強い頑丈さを兼ね備えている。ノイズキャンセリングはデュアルドライバーによるアクティブノイズキャンセリングだ。2つのドライバーそれぞれにMultiple Input Multiple Output AIセンシングモデルによるノイズキャンセリング機能を設け、前モデル比約2.2倍の平均約29dBのフルレンジ深度を実現した。シーンに合わせて切り替えられるダイナミック・アクティブノイズキャンセリングには新開発の処理チップとアルゴリズムを組み込み、飛行機の離着陸や電車での移動でも快適なリスニング体験を提供する。3つのマイクと骨伝導VPUセンサー、そしてディープニューラルネットワークアルゴリズムにより、クリアな通話も実現。AIが周囲の雑音と着用者の声を切り分けるよう学習していき、約100dBの大きな雑音のある環境、または風速約10m／sの強い風が吹いている風切り音の中でも、効果的にノイズカットを行う。オーバルアンテナにより通信距離も約38％向上した。このほか、ファーウェイでは、イヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色パープルを同時発売した。片耳約5.1gで、着けていることを忘れてしまうような装着感を実現。独自開発のデュアル振動板ドライバーによりイヤーカフタイプながら臨場感あるサウンドが楽しめるモデルだ。市場想定価格は2万7280円。