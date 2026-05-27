風を着こなす新感覚ガジェット、美容家電発想の羽なしハンディファン「baramood」

baramood

羽なし×高回転モーターで「やさしくパワフル」な新体験

「見せたくなるハンディファン」を追求

用途に合わせて選べる

Natural

Natural

Silky

Silky

Blast

Blast

Stream

Stream

美容家電や化粧品の輸入販売を手がけるEmutasは、羽のないハンディファン「baramood（パラムード）」4種を公式ECサイトで6月18日から発売する。これまでのハンディファンといえば「暑さ対策のための実用品」が主流だったが、baramoodのコンセプトは「着こなすように、持ち歩く風」。単なる冷却アイテムではなく、ファッションの一部として楽しめる。韓国の老舗メーカーであるHANIL ELECTRONICSが開発を手がけ、美容家電の技術を応用。肌に当てることを前提に設計された風は、従来のファンとは一線を画す心地よさを実現している。baramoodは、羽根の露出がない設計と高性能モーターの組み合わせが特徴だ。全モデルに搭載されたBLDCモーターは最大6万5000回転（機種によって異なる）を誇り、一般的なハンディファンよりも圧倒的に高性能。強力な風を独自構造で柔らかく整えることで、顔全体を包み込むようなやさしい風になり、長時間使っても疲れにくい。6段階の風量調整を搭載し、シーンに合わせて快適さを調整できる。丸みのある柔らかなフォルムに加え、ホワイトやグレーを基調とした上品なカラーで、従来の「ガジェット感」を払拭。「見せたくなるハンディファン」を追求し、日常コーデに自然に溶け込むデザインに仕上げている。利用シーンや好みに応じて選べる4モデルを用意。いずれも「風の質」にこだわり、それぞれ異なる体験を提供するラインアップとなっている。そよ風のように広がる優しい風。日常使いに最適。価格は1万1550円。シルクのような滑らかな風でリラックスタイムにぴったり。価格は1万2650円。コンパクトながら強い直進風でアウトドアや移動時に活躍する。価格は1万780円。大容量バッテリーと静音設計で長時間使用向き。価格は1万3750円。なお、公式ECサイトでは発売に先駆けてメールマガジン登録キャンペーンを実施中。登録者には、購入時に使える2000円オフクーポンが配布される。