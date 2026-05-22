「パンどろぼう」立体マスコットが付いたハンディファンが登場

パンどろぼうのハンディファン3種類

用途に応じて選べる3種類

〈パンどろぼう〉

Cool Portable HandyFan・冷却プレート付きタイプ

〈パンどろぼう〉

2WAY HandyFan（立体マスコット付き）

机上に置いても安定するデスクトップタイプに早変わり

〈パンどろぼう〉

Portable HandyFan

パンクスは4月末から、パンどろぼうのハンディファン3製品を全国の小売店、オンラインショップなどで販売している。「パンどろぼう」は柴田ケイコ氏が手掛けた人気絵本で、最近はグッズも数多く展開している。今回は用途に応じて使い分けられる3種類のハンディファンをラインアップ。「〈パンどろぼう〉Cool Portable HandyFan・冷却プレート付きタイプ」は、直接肌を冷やすことができる冷却プレートを搭載したタイプで、送風機能と合わせて使えば、夏場でもクールダウンが可能だ。価格は4180円。「〈パンどろぼう〉2WAY HandyFan（立体マスコット付き）」は、5段階の折りたたみ調整に対応し、デスクトップタイプとしても使用可能。3段階の風量調整に対応し、便利なストラップも付属する。価格は3520円。「〈パンどろぼう〉Portable HandyFan」は、三つの中でも最も小型で持ち運びに便利なポータブルファン。ストラップが付属する。価格は3080円。いずれも3段階の風量調整機能を搭載。電源はリチウムイオンバッテリーで、充電に便利なUSBケーブルが付属する。