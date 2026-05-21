最短60秒で最適商品、ECでの買い物に革命を起こすYahoo!ショッピングの「AIおまかせ比較」

「AIおまかせ比較」提供開始

15～20商品をAIが自動で比較する

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LINEヤフーは、「Yahoo!ショッピング」で新機能「AIおまかせ比較」の提供を5月20日に開始した。複数の商品をAIが自動で比較し、ユーザーに最適な商品を提案するサービスで、買い物の手間を大きく減らすことが狙い。「Yahoo!ショッピング AIエージェント」の機能拡張の第一弾として位置づけられる。AIおまかせ比較は、「商品選び」をAIが代行。ユーザーは気になる商品を起点に、「価格が安い」「早く届く」「壊れにくい」などの条件を選択するだけでAIが約15～20の商品を自動的に比較して最適な商品を提案する。これまでは複数の商品ページを閲覧し、比較サイトを行き来する必要があったが、この作業が一気に簡略化されて購入できるようになる。オンラインショッピングでは、特に家電などの高額商品で比較に数日かかるケースも少なくない。AIおまかせ比較で条件を入力するだけで、最短約60秒で比較・検討が完了するというスピードを実現。AIが裏側で比較作業を行うため、ユーザーは待ち時間を感じることなく、効率的に買い物が進められる。「スタイリッシュなデザイン」「軽くて扱いやすい」といった曖昧なニーズにも対応。これまでの検索や絞り込みでは見つけにくかった商品にもたどり着ける。また、「購入前の最終確認」から「まだ条件がはっきりしない初期検討」まで、さまざまなフェーズで活用できる。今回の機能は、LINEヤフーが推進するAI戦略の一環。将来的には、購入履歴や利用履歴などを活用し、さらに個人に最適化された提案へと進化する予定だ。Yahoo!ショッピングは豊富な商品ラインアップを誇る一方、選択肢が多すぎて決められないという問題が生じていた。特に最近では、ユーザーのニーズが多様化し、複数条件での商品比較が当たり前になっている。「AIおまかせ比較」は、こうした問題を解消するための機能といえる。