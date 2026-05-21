USB充電式のコンパクト浄水器「puriot CUTE」

puriot CUTE

高浄水能力とポータビリティを追求

「正電荷ナノろ過膜」搭載で

ウイルスの吸着除去も可能

フィルターの交換目安は約6カ月と、

メンテナンスの手間がかからない

スパークは5月20日に、高い浄水能力とポータビリティを兼ね備えたコンパクト浄水器「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」を、公式オンラインショップにて発売した。価格は4万1800円。「puriot CUTE」は、「Reborn with Water ― 水と共に、生まれ変わる。」をコンセプトに、日常生活における「水」に対するこだわりを実現すべく開発された。従来の据え置き型浄水器では設置が難しかった場所にもフィットするとともに、ピッチャー型浄水器の待ち時間の悩みを解消する。特殊な「正電荷ナノろ過膜」を搭載することで、JIS規格18項目やPFAS（有機フッ素化合物）の除去が可能で、ウイルスの吸着除去も行って、飲みごろの水を提供してくれる。本体にバッテリーを搭載するコードレス仕様で、満充電の状態なら約30L（30回分）の浄水ができる。また、内蔵バッテリーはUSB Type-C経由での充電が可能で、約3時間で充電が完了する。ワンタッチ操作で、1分間に約0.55Lの浄水ができる。フィルター交換目安となる浄水量は最大360Lなので、1日2Lの使用なら約6カ月間フィルターを交換する必要がない。