子どもの作品をデータやフォトブック・アクリルプリントとして残せるサービス
サービス
2026/05/21 13:00
グランドアドレスは5月18日～6月30日の期間、子どもが描いた絵や工作などの作品を高品質にスキャンして、データ・フォトブック・アクリルプリントとして残せるサービス「Little Artchive（リトルアーカイブ）」のクラウドファンディングを、「CAMPFIRE」にて実施している。目標金額は20万円。
同サービスでは、子どもが描いた絵や工作を、専用ボックスで預かってプロ品質でスキャンする。スキャンした作品データは、NFCカードにスマートフォンをかざすだけで、専用アプリをインストールすることなく閲覧できる。
なお、NFC非対応の機器での閲覧を可能にすべく、コード読み取りによる閲覧への対応も予定している。
さらに、作品はデータでの保存だけでなく、作品を1冊にまとめたフォトブックや、飾って楽しめるアクリルプリントとして形にも残せる。
「CAMPFIRE」で実施中のクラウドファンディングでは、「ベーシックプラン」「セレクトプラン」「パーフェクトプラン」の3種類のリターンを用意している。
「ベーシックプラン」は、作品を高品質にスキャンして、NFCカードから閲覧できるデジタルアーカイブプラン。かさばる作品をスッキリ整理しつつ、いつでもスマートフォンで見返せるようになる。価格は9800円（超早割）から。
「セレクトプラン」は、「ベーシックプラン」の内容に加えて、フォトブックまたはアクリルプリントを選べるプラン。データだけでなく、作品を形として残したい人に適している。価格は1万4800円（超早割）から。
「パーフェクトプラン」は、データ・フォトブック・アクリルプリントをすべて残せるフルセットプラン。価格は1万9800円（超早割）から。
リターンの発送は、7月以降に予定している。
CAMPFIREでクラウドファンディングを開始「Little Artchive」は、増え続ける子どもの作品を、デジタルとリアルの両方で未来に残すことを目的としたアートアーカイブサービス。
同サービスでは、子どもが描いた絵や工作を、専用ボックスで預かってプロ品質でスキャンする。スキャンした作品データは、NFCカードにスマートフォンをかざすだけで、専用アプリをインストールすることなく閲覧できる。
なお、NFC非対応の機器での閲覧を可能にすべく、コード読み取りによる閲覧への対応も予定している。
さらに、作品はデータでの保存だけでなく、作品を1冊にまとめたフォトブックや、飾って楽しめるアクリルプリントとして形にも残せる。
「CAMPFIRE」で実施中のクラウドファンディングでは、「ベーシックプラン」「セレクトプラン」「パーフェクトプラン」の3種類のリターンを用意している。
「ベーシックプラン」は、作品を高品質にスキャンして、NFCカードから閲覧できるデジタルアーカイブプラン。かさばる作品をスッキリ整理しつつ、いつでもスマートフォンで見返せるようになる。価格は9800円（超早割）から。
「セレクトプラン」は、「ベーシックプラン」の内容に加えて、フォトブックまたはアクリルプリントを選べるプラン。データだけでなく、作品を形として残したい人に適している。価格は1万4800円（超早割）から。
「パーフェクトプラン」は、データ・フォトブック・アクリルプリントをすべて残せるフルセットプラン。価格は1万9800円（超早割）から。
リターンの発送は、7月以降に予定している。