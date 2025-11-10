スマホの写真をプリントする方法まとめ コンビニや量販店で安く簡単に印刷できる
暮らし
2025/11/10 15:31
スマホで撮った写真はデータのまま保存しておく人が多いのではないでしょうか。しかし、せっかくの思い出を形に残したいときや家族・友人にシェアしたいときは、プリントして手元に置くのがおすすめです。
実はスマホ写真のプリント方法にはいくつか種類があり、コンビニや家電量販店を利用すれば安くて簡単に印刷できますし、ネットプリントサービスやフォトプリンターを使えば自宅でも気軽に楽しめます。
本記事では、それぞれの方法の特徴や費用感をわかりやすく解説するので、自分のライフスタイルに合ったプリント方法を見つけてみましょう。
【スマホの写真をプリントする方法まとめ】
・ネットプリントサービス（アプリ）
・コンビニ
・家電量販店
・フォトプリンター
ネットプリントサービスとは、スマホに保存されている写真のプリントをアプリで直接注文する方法です。
注文した写真は自宅に配送してくれるため、お店に行く必要はありません。通勤中や時間のあるときなど、ちょっとした空き時間で注文ができるのが特徴です。
ネットプリントアプリにはさまざまな種類がありますが、平均的な納期と費用は以下のようになっています。
■プリント料：7円～／枚
■送料：110円～、枚数によって変わるものも
■納期：1～5日程度
■プリントサイズ：L、2L、DSC、LW、A3、ましかく、など
なお、サービスによって異なりますが、大まかなプリント手順は以下のとおりです。
1. アプリをダウンロードする
2. プリント種別を選択する
3. プリントしたい写真を選択する
4. 支払い方法や配送先を登録する
スマホで撮影した写真は、コンビニでもプリントが可能です。コンビニでプリントする場合は、店頭のマルチコピー機を使って写真を印刷し、その場で受け取ることができます。できるだけ早くプリントしたいという場合におすすめの方法といえるでしょう。
また、コンビニの写真プリントは24時間いつでも利用できて、待ち時間も少ないのが特徴です。正方形やL判、といった専用の写真用紙も利用できるため、カメラ店と同レベルの品質でプリントが行える点も魅力といえます。
大手コンビニ各社の料金は、以下のとおりです。
コンビニのマルチコピー機でスマホの写真を印刷する手順は、どのコンビニもほぼ同じです。まずは、利用したいコンビニのスマホ用の印刷アプリをダウンロードしましょう。
なお、インストール後に会員登録が必要なケースもあるので、事前に必要な情報を入力して、会員登録を済ませてください。
以下では、セブン-イレブンでプリントする場合を例として手順を紹介します。
1. スマホアプリ「かんたんnetprint」をダウンロードしておく
2. アプリで印刷したい写真を登録する
3. 店舗へ行く
4. マルチコピー機から「プリント」＞「ネットプリント」をタッチ
5. アプリに表示されているプリント予約番号を入力
6. 印刷する写真を確認後、お金を入れたら完了
※予約番号は、プリントしたい写真を選んで登録した際に出ます
スマホで撮影した写真は、家電量販店でもプリント可能です。家電量販店では、各店舗にあるセルフプリント機を利用して写真をプリントします。
セルフプリント機は家電量販店の営業時間内であれば利用でき、即日写真が印刷できるため便利です。コンビニのようにアプリのインストールは不要で、セルフプリント機から出ているケーブルをスマホにつなげば、スマホ内の写真を読み込んでくれます。
たとえばビックカメラの場合、価格は1枚あたり50円～で、以下の手順でプリントが可能です。
1. ビックカメラ店舗へ向かう
2. セルフプリント機の画面で「スマートフォン」を選ぶ
3. プリント機から伸びているケーブルをスマホに接続する
4. 写真が読み込まれると、タッチパネルに表示される
5. プリントしたい写真を選択し、「確認」を押す
6. お金を入れたら完了
なお、プリント手順がわからない場合でも、スタッフが説明してくれるので安心です。余計なアプリを入れたくない人や、プリントを手伝ってほしいという人は、家電量販店へ行ってスタッフに聞いてみましょう。
専用アプリを使ってワイヤレスで接続できる製品も多いので、印刷したい写真を選ぶだけで手軽に高画質なプリントが完成します。
以下では、そんなフォトプリンターの中でも特におすすめな製品を3つ紹介。それぞれの魅力や特長を解説するので、ぜひ自分にあった製品を選んでみてください。
キヤノンの「iNSPiC PV-223」は、手のひらサイズで持ち運びやすいスマホ専用フォトプリンターです。専用アプリを使えば、Bluetoothで接続して撮った写真をその場で簡単に印刷できます。
インク不要のZINK（ゼロインク）方式を採用しているため、カートリッジ交換の手間がなく、シール紙にも対応しているのが特徴です。
写真をそのままステッカーにして手帳やアルバムに貼ったり、プレゼントに添えたりできるのも魅力。コンパクトながら鮮やかな発色で、日常の思い出を気軽に形に残せる1台です。
出典：【Canon「iNSPiC PV-223」】
富士フイルムの「instax mini Link 3」は、スマホの写真をチェキフィルムにプリントできるフォトプリンターです。手のひらに収まるコンパクトサイズなうえ、Bluetooth接続によって専用のアプリから簡単に操作できます。
最大の魅力は、アナログ感のあるチェキプリントならではの独特な風合い。デジタル写真をそのまま残すだけでなく、パーティーやイベントでその場で配れば、コミュニケーションツールとしても活躍してくれるはずです。
また、ARエフェクトなどの多彩なフレームやコラージュ機能を備えているため、写真をデコレーションしてオリジナルの1枚に仕上げられるのも特徴。思い出を楽しく共有したい人にぴったりのプリンターです。
出典：【富士フイルム「instax mini Link 3」】
エプソンの「EW-M757」は、家庭用としてもビジネス用としても幅広く活躍するインクジェット複合機です。コンパクトながらコピー・スキャン・プリント機能を備えており、写真印刷にも対応しているのが魅力。独自の「エコタンク方式」を採用しているため、インクコストを抑えながら高画質なプリントが可能です。
スマホで撮影した写真については、Wi-Fi接続によってアプリから簡単にプリントすることができます。Wi-Fi接続はQRコードをスマホで読み取るだけなので、面倒な接続設定などは一切不要です。スマホ専用のプリンターと比べるとやや高価ですが、その分さまざまな印刷機能を備えているので、他の用途にも使いたい方は、ぜひ検討してみてください。
出典：【EPSON「EW-M757」】
スマホで撮った写真をプリントする方法は、アプリを使ったネットプリントサービス、コンビニ、家電量販店、そしてフォトプリンターの大きく4つに分けられます。
ネットプリントは自宅にいながら注文できる利便性があり、コンビニは24時間いつでも手軽に高品質なプリントが可能です。家電量販店ではスタッフのサポートを受けながら即日印刷できるため、初めての方でも安心でしょう。
さらに、頻繁に印刷する方やその場で写真を楽しみたい方には、フォトプリンターの導入がおすすめです。コンパクトで持ち運びやすいモデルから、多機能な複合機まで幅広く選べるので、用途やライフスタイルに合ったものを選びましょう。
スマホで気軽に写真が撮れる時代だからこそ、実際にプリントした写真を形に残すことで、日常の思い出をより豊かに楽しめるはずです。これまではスマホの中で撮った写真を見るだけだった方も、ぜひこの機会にフォトプリントを利用してみてはいかがでしょうか。
実はスマホ写真のプリント方法にはいくつか種類があり、コンビニや家電量販店を利用すれば安くて簡単に印刷できますし、ネットプリントサービスやフォトプリンターを使えば自宅でも気軽に楽しめます。
本記事では、それぞれの方法の特徴や費用感をわかりやすく解説するので、自分のライフスタイルに合ったプリント方法を見つけてみましょう。
【スマホの写真をプリントする方法まとめ】
・ネットプリントサービス（アプリ）
・コンビニ
・家電量販店
・フォトプリンター
ネットプリントサービス（アプリ）
ネットプリントサービスとは、スマホに保存されている写真のプリントをアプリで直接注文する方法です。
注文した写真は自宅に配送してくれるため、お店に行く必要はありません。通勤中や時間のあるときなど、ちょっとした空き時間で注文ができるのが特徴です。
ネットプリントアプリにはさまざまな種類がありますが、平均的な納期と費用は以下のようになっています。
■プリント料：7円～／枚
■送料：110円～、枚数によって変わるものも
■納期：1～5日程度
■プリントサイズ：L、2L、DSC、LW、A3、ましかく、など
なお、サービスによって異なりますが、大まかなプリント手順は以下のとおりです。
1. アプリをダウンロードする
2. プリント種別を選択する
3. プリントしたい写真を選択する
4. 支払い方法や配送先を登録する
コンビニ
スマホで撮影した写真は、コンビニでもプリントが可能です。コンビニでプリントする場合は、店頭のマルチコピー機を使って写真を印刷し、その場で受け取ることができます。できるだけ早くプリントしたいという場合におすすめの方法といえるでしょう。
また、コンビニの写真プリントは24時間いつでも利用できて、待ち時間も少ないのが特徴です。正方形やL判、といった専用の写真用紙も利用できるため、カメラ店と同レベルの品質でプリントが行える点も魅力といえます。
大手コンビニ各社の料金は、以下のとおりです。
コンビニのマルチコピー機でスマホの写真を印刷する手順は、どのコンビニもほぼ同じです。まずは、利用したいコンビニのスマホ用の印刷アプリをダウンロードしましょう。
なお、インストール後に会員登録が必要なケースもあるので、事前に必要な情報を入力して、会員登録を済ませてください。
以下では、セブン-イレブンでプリントする場合を例として手順を紹介します。
1. スマホアプリ「かんたんnetprint」をダウンロードしておく
2. アプリで印刷したい写真を登録する
3. 店舗へ行く
4. マルチコピー機から「プリント」＞「ネットプリント」をタッチ
5. アプリに表示されているプリント予約番号を入力
6. 印刷する写真を確認後、お金を入れたら完了
※予約番号は、プリントしたい写真を選んで登録した際に出ます
家電量販店
スマホで撮影した写真は、家電量販店でもプリント可能です。家電量販店では、各店舗にあるセルフプリント機を利用して写真をプリントします。
セルフプリント機は家電量販店の営業時間内であれば利用でき、即日写真が印刷できるため便利です。コンビニのようにアプリのインストールは不要で、セルフプリント機から出ているケーブルをスマホにつなげば、スマホ内の写真を読み込んでくれます。
たとえばビックカメラの場合、価格は1枚あたり50円～で、以下の手順でプリントが可能です。
1. ビックカメラ店舗へ向かう
2. セルフプリント機の画面で「スマートフォン」を選ぶ
3. プリント機から伸びているケーブルをスマホに接続する
4. 写真が読み込まれると、タッチパネルに表示される
5. プリントしたい写真を選択し、「確認」を押す
6. お金を入れたら完了
なお、プリント手順がわからない場合でも、スタッフが説明してくれるので安心です。余計なアプリを入れたくない人や、プリントを手伝ってほしいという人は、家電量販店へ行ってスタッフに聞いてみましょう。
フォトプリンタースマホで撮った写真を頻繁に印刷する場合は、フォトプリンターの購入も検討してみましょう。コンビニや家電量販店に行ったり、アプリで申し込みをしたりしなくても、その場で簡単に印刷できるのがフォトプリンターの魅力です。
専用アプリを使ってワイヤレスで接続できる製品も多いので、印刷したい写真を選ぶだけで手軽に高画質なプリントが完成します。
以下では、そんなフォトプリンターの中でも特におすすめな製品を3つ紹介。それぞれの魅力や特長を解説するので、ぜひ自分にあった製品を選んでみてください。
Canon「iNSPiC PV-223」
キヤノンの「iNSPiC PV-223」は、手のひらサイズで持ち運びやすいスマホ専用フォトプリンターです。専用アプリを使えば、Bluetoothで接続して撮った写真をその場で簡単に印刷できます。
インク不要のZINK（ゼロインク）方式を採用しているため、カートリッジ交換の手間がなく、シール紙にも対応しているのが特徴です。
写真をそのままステッカーにして手帳やアルバムに貼ったり、プレゼントに添えたりできるのも魅力。コンパクトながら鮮やかな発色で、日常の思い出を気軽に形に残せる1台です。
出典：【Canon「iNSPiC PV-223」】
富士フイルム「instax mini Link 3」
富士フイルムの「instax mini Link 3」は、スマホの写真をチェキフィルムにプリントできるフォトプリンターです。手のひらに収まるコンパクトサイズなうえ、Bluetooth接続によって専用のアプリから簡単に操作できます。
最大の魅力は、アナログ感のあるチェキプリントならではの独特な風合い。デジタル写真をそのまま残すだけでなく、パーティーやイベントでその場で配れば、コミュニケーションツールとしても活躍してくれるはずです。
また、ARエフェクトなどの多彩なフレームやコラージュ機能を備えているため、写真をデコレーションしてオリジナルの1枚に仕上げられるのも特徴。思い出を楽しく共有したい人にぴったりのプリンターです。
出典：【富士フイルム「instax mini Link 3」】
EPSON「EW-M757」
エプソンの「EW-M757」は、家庭用としてもビジネス用としても幅広く活躍するインクジェット複合機です。コンパクトながらコピー・スキャン・プリント機能を備えており、写真印刷にも対応しているのが魅力。独自の「エコタンク方式」を採用しているため、インクコストを抑えながら高画質なプリントが可能です。
スマホで撮影した写真については、Wi-Fi接続によってアプリから簡単にプリントすることができます。Wi-Fi接続はQRコードをスマホで読み取るだけなので、面倒な接続設定などは一切不要です。スマホ専用のプリンターと比べるとやや高価ですが、その分さまざまな印刷機能を備えているので、他の用途にも使いたい方は、ぜひ検討してみてください。
出典：【EPSON「EW-M757」】
まとめ
スマホで撮った写真をプリントする方法は、アプリを使ったネットプリントサービス、コンビニ、家電量販店、そしてフォトプリンターの大きく4つに分けられます。
ネットプリントは自宅にいながら注文できる利便性があり、コンビニは24時間いつでも手軽に高品質なプリントが可能です。家電量販店ではスタッフのサポートを受けながら即日印刷できるため、初めての方でも安心でしょう。
さらに、頻繁に印刷する方やその場で写真を楽しみたい方には、フォトプリンターの導入がおすすめです。コンパクトで持ち運びやすいモデルから、多機能な複合機まで幅広く選べるので、用途やライフスタイルに合ったものを選びましょう。
スマホで気軽に写真が撮れる時代だからこそ、実際にプリントした写真を形に残すことで、日常の思い出をより豊かに楽しめるはずです。これまではスマホの中で撮った写真を見るだけだった方も、ぜひこの機会にフォトプリントを利用してみてはいかがでしょうか。