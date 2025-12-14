新年を先取り！ Shokzがイヤホン入り福袋と豪華プレゼント企画を実施

「耳に福くる Shokz 福袋 2026」が

12月16日に販売開始

福袋は数量限定2026セット

「耳に福くる Shokz 福袋 2026」の内容

OpenFit

OpenRun Pro 2

OpenFit 2

OpenRun

OpenRun Pro

OpenFit Air

Shokz Japanは12月16～23日の期間、1年の感謝を込めて同社のイヤホンが入った「耳に福くる Shokz 福袋 2026」を、2026セットの数量限定で販売する。なお、販売価格は販売ページにて発表される。さらに、福袋の販売開始を記念して、12月15日23時59分までの期間、「OpenRun Pro 2」などが当たる先行キャンペーン「福運だるま抽選」を開催している。「福運だるま抽選」には、キャンペーンページの「福運だるま抽選」から無料で参加できる。賞品は、A賞が「OpenFit 2＋」「OpenRun Pro 2」「OpenSwim Pro」が入っている「一家団欒ファミリーセット」、B賞が「Shokz」オリジナルグッズ、C賞が500ポイント、D賞が100ポイント。「耳に福くる Shokz 福袋 2026」には、「OpenFit」ハイエンドモデル（通常価格2万4880円）、「Shokz」くじ、特製ハンカチが必ず含まれる。さらに、「OpenRun Pro 2」「OpenFit 2」「OpenRun」「OpenRun Pro」「OpenFit Air」のいずれか1点が入っている。