呪術廻戦コラボの完全ワイヤレスイヤホン登場、新録ボイスと限定デザイン

「TE-V1R-JK1」「TE-V1R-JK2」「TE-V1R-JK3」

250種以上のボイスを完全新録

プレシードジャパンが運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとした、TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボレーションモデル「TE-V1R-JK1」「TE-V1R-JK2」「TE-V1R-JK3」を、11月26日から予約開始した。シリーズ累計出荷数約22万台を記録したAVIOT「Vシリーズ」の最新機種「TE-V1R」をベースとし、TVアニメ「呪術廻戦」の魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンが登場する。ラインアップは、「呪術高専」「呪詛師・呪霊」「懐玉・玉折」の3モデルで、計12キャラクター、合計250種以上のボイスを完全新録している。サウンドチューニングは劇中の楽曲を作曲した、照井順政氏・小林健樹氏が担当。パッケージやイヤホン本体にも新規デザインのオリジナルロゴを使用した特別仕様で、作品の世界観を余すところなく再現した「特級」コラボレーションモデルとなっている。ベースモデルの「TE-V1R」は、イヤホン単体で19時間／充電ケース併用で62時間の超ロングスタミナを実現。周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載している。2つのドライバーによる圧倒的表現力が魅力の“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、ハイレゾ再生を実現するLDAC対応、ワイヤレス充電機能を採用した、高音質と機能性を両立するハイグレードモデルとなる。コラボレーションモデルには、3モデル合計で、総勢12人のキャラクター、合計250種類以上のボイスを搭載。収録キャラクターは、「呪術高専モデル」が虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、五条悟、「呪詛師・呪霊モデル」が夏油傑、真人、脹相、宿儺、「懐玉・玉折モデル」が五条悟（懐玉・玉折）、夏油傑（懐玉・玉折）、天内理子、伏黒甚爾。イヤホンの起動／終了や端末との接続状況を知らせる「ボイスガイダンス」と、いつでも好きなタイミングで聴ける「ランダムボイス」を搭載。各ボイスモードは専用のアプリで簡単に切り替えることができる。チャージングケースとイヤホン本体には、コラボモデルのための完全新規デザインのロゴを配置。作品の世界観を表現しつつも、ファッションアイテムとしても身につけやすいデザインを目指した。また、パッケージの表面にはオリジナルロゴを使用。高級感ある材質とデザインで、「呪術廻戦」の作品世界の魅力をいつでも感じられる仕様となっている。さらに、TVアニメ「呪術廻戦」の音楽を手掛ける照井順政氏と、音楽プロデューサーの小林健樹氏が、特別にサウンドチューニングを担当。作品の楽曲や劇伴をより一層引き立てる、特別なサウンドに仕上げた。価格は2万2880円。