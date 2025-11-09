副業・起業のショートアニメ「副業アニメ リスクワ」で企業タイアップパートナーの募集を開始

ショートアニメ「副業アニメ リスクワ」が

企業タイアップパートナーを募集

ストーリー内に企業サービスを自然に組み込む“物語型タイアップ”を採用

「副業アニメ リスクワ」の主人公である

OL・リス山（左）と先輩OL・クワさん

「副業アニメ リスクワ」本編イメージ

事業家集団は11月4日に、同社の制作している副業・起業をテーマにしたショートアニメ「副業アニメ リスクワ」における、企業タイアップパートナーの募集を開始した。「副業アニメ リスクワ」は、副業・起業をテーマにした約2分間のショートアニメシリーズで、主人公のOL・リス山と先輩OL・クワさんの軽快な掛け合いを通じて、「副業あるある」や「挑戦の裏側」を笑いに変えつつ描く「副業応援アニメ」となっている。今回、募集が開始された企業タイアップパートナーでは、アニメのストーリー内に企業サービスを自然に組み込む「物語型タイアップ」を採用し、働く人々に「副業を始めるきっかけ」と「挑戦を後押しするメッセージ」を届けることによって、副業・キャリア支援領域における新たなブランディング・採用支援モデルを創出する。具体的には、アニメ内の会話での企業名・サービス名の紹介をはじめ、エンディングにおけるロゴ・URL掲載、YouTube概要欄・SNS投稿でのサービス誘導で、コラボ限定エピソードの制作やPR記事との連携展開も可能となっている。タイアップを通じて、高関心層への効率的なアプローチや企業姿勢・提供価値の訴求、親しみやすい表現による視聴完走率・拡散性向上、押し付け感のない形での認知・理解の促進が期待できる。募集対象は、以下のような副業・キャリア形成を支援する企業・サービス。○副業支援／スキルシェアプラットフォーム○キャリア支援・転職支援サービス○オンラインスクール・資格取得支援事業者○フリーランス／起業支援サービス○そのほか、働く人の挑戦を応援する企業・団体