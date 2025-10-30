原宿の人気カフェ「Cafe STUDIO」とコラボした「dynabook BLUE STUDIO」を開催中！

原宿の「Cafe STUDIO」とコラボした

「dynabook BLUE STUDIO」

dynabook Gシリーズの「セレストブルー」一色に

dynabook Gシリーズの「セレストブルー」カラーで統一

軽さ849gを当てる「軽さあてチャレンジ」コーナー

期間中だけのオリジナルタイアップメニューが楽しめる

Copilotを使ったAI体験コーナー

「dynabook×マリマリマリー」のコラボ展示コーナー

セレストブルーをモチーフにした期間限定メニュー

Dynabookは10月30日～11月5日まで、東京・原宿の人気カフェ「Cafe STUDIO」とコラボした「dynabook BLUE STUDIO」カフェを期間限定でオープンしている。若年層をターゲットにして10月24日に発売した新製品「dynabook G8・G6」「dynabook GS5」をアピールする。タッチ＆トライやAI体験、SNS映えするフォトスポット、オリジナルメニュー、人気YouTuber「マリマリマリー」とコラボした展示コーナーなど面白いコンテンツが満載のイベントだ。世界初のノートPC、dynabookを世に送り出して2024年に35周年を迎えた老舗PCメーカーのDynabookだが、若年層へのブランド認知に課題がある。原宿の人気カフェとコラボすることで、若者へのタッチポイントを得ながらブランド認知を広める狙い。若者をターゲットにした新製品の詳細は、既報の記事を参照してほしい。Dynabook、若者の「やりたい」を支える13.3型軽量モバイルノートPChttps://www.bcnretail.com/news/detail/20250904_554140.html店内や店外の装飾、体験コーナーなどイベントの様子を撮影して、「#dynabookbluestudio」で投稿。スタッフに投稿画面を見せると、PayPay2000円分が当たる。カフェ全体の世界観は、新製品で特徴的な「セレストブルー」のカラーで統一。体験型コンテンツも多く用意している。入り口のタッチ＆トライコーナーではdynabook Gシリーズの軽さ約849gを当てる“軽さあてチャレンジ”が楽しめる。デジタルスケールのケースにコインやビー玉などの重りを載せて、849gにぴったりだと「セルトナ ステンレスボトル」がもらえる。誤差がプラスマイナス10gでも「ぱらちゃんケーブルタイ」がもらえる。AI体験では、Copilotを使ったAI画像生成や動画・アニメーションの生成AI体験、AIによるSNS投稿素材づくりなど、自由な発想によるクリエイティブな体験が楽しめる。「マリマリマリー」とコラボした展示コーナーでは、コラボグッズやアパレルの展示、イラストやアクスタなどで世界観を演出しているほか、オリジナルタイピングゲームにチャレンジできる。期間中だけのオリジナルタイアップメニューは、「ふわっと軽いdynabookブルーミント クロッフル」（1760円）、「セレストブルーモクテル」（935円）、「ネピュラブラックモカ」（935円）、「バターチーズメルトバーガー」（2145円）の四つを用意。クロッフルとモクテル、あるいはクロッフルとモカのセットメニュー「dynabook BLUE STUDIOセット」（2200円）も選べる。カフェの場所は渋谷区神宮前4-31-10 YM Square HARAJUKU 1F。営業時間は全日11時30分～21時00分（LO.20時00分）。イベントのみの参加はできず、カフェでの飲食費は別途必要になる。