アミューズメント施設「万代」で「ラーメン札幌一粒庵」の乾麺商品がクレーンゲームの景品に！

「万代」に設置されたクレーンゲームの景品として、

「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」が

提供されている様子

食とエンタメをつなぐ新しい取り組み

ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン

万代 BiVi新さっぽろ店

「ラーメン札幌一粒庵」（北海道札幌市、運営：グラシアス）は12月19日から、同店の運営するアミューズメント施設「万代」において、グラシアスの乾麺商品「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」の、クレーンゲーム景品としての展開を開始した。今回の「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」のクレーンゲーム景品としての提供は、食とエンターテインメントをつなぐ新しい取り組みとして行われている。「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」は、北海道産小麦を使用したコシのある乾麺に、北海道産にんにくパウダーを使用した香りとコクのある味噌スープを付属。「ラーメン札幌一粒庵」店舗の味を家庭でも楽しめる。なお、パッケージデザインはソラノアトリエ 小菅謙三氏が担当している。「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」をクレーンゲームの景品として提供している店舗は、万代 旭川アスパ永山店、万代 Bivi新さっぽろ店、万代 苫小牧店、万代 音更店の4店舗（12月19日時点）。