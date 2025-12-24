関西でデジタル賽銭ができる！ キャッシュレスでお参りする方法

お賽銭もキャッシュレス化が進んでいる

「お賽銭」といえば、小銭を用意してお賽銭箱に入れるという方法が一般的です。しかし、お賽銭にもキャッシュレス化の波が押し寄せています。これが「デジタル賽銭」です。そこで、デジタル賽銭の概要と利用手順を紹介します。あわせて、関西エリアでデジタル賽銭に対応した神社も紹介するので、参拝時の参考にしてください。お賽銭もキャッシュレス化が進んでおり、現金を使用せずにお賽銭を納めるデジタル賽銭が普及中です。ここでは、デジタル賽銭とは具体的にどのようなものなのか、デジタル賽銭を利用する手順や利用時の注意点とあわせて紹介します。時代に乗り遅れないためにも、デジタル賽銭についての理解を深めましょう！コロナ対策やインバウンド需要への対応などで、キャッシュレス化が広がりを見せています。現金を持ち歩かない人も増えており、神社や仏閣でもキャッシュレス化への対応としてお賽銭のデジタル化に取り組んでいます。お賽銭の支払いをキャッシュレス化したものがデジタル賽銭です。コード決済や電子マネー、クレジットカードなどの決済方法で賽銭を行う仕組みを指します。デジタル賽銭を活用すると、海外からの観光客でも利用しやすくなります。ただし、スマートフォンが故障したり電池切れを起こしたり、ネットワーク障害で決済できなかったりする場合には、デジタル賽銭を行うことができません。デジタル賽銭が可能な神社の多くで採用されているのが、コードを利用した方法です。ここでは、コードを利用してデジタル賽銭を行う際の手順について解説します。手順は、次のとおりです。（1）参拝する神社がデジタル賽銭に対応しているかを確認する（2）境内に設置されたコードをスマートフォンで読み込む（3）決済画面に納めたいお賽銭の金額を入力する（4）「送金」または「支払う」のボタンを押して、決済を完了する決済が完了したら、通常どおりに手を合わせてお参りをしましょう。デジタル賽銭を利用する際の注意点は、次の二つです。・全ての神社でデジタル賽銭に対応しているわけではない・決済方法を確認し、決済アプリをインストールしておく（または忘れずに持って行く）デジタル賽銭の普及が広まっているとはいえ、全国的にも多くはありません。デジタル賽銭を希望するのであれば、参拝前に必ず確認するようにしましょう。また、コードや電子マネー、クレジットカードなど、決済方法は神社によって異なります。決済方法に関しても、あわせて事前に確認しておくことをおすすめします。関西エリアでデジタル賽銭が可能な神社は、次の二つです。・熊野若王子神社・呉服神社それぞれの神社で対応している決済方法についても、あわせて確認しておきましょう。熊野若王子神社は、京都市左京区にある神社で、京都三熊野の1つです。桜や紅葉の名所である東山のふもとにあります。ご神木の梛の木は樹齢400年を誇り、厄払いのご利益があるとされています。熊野若王子神社では、PayPayを使ったデジタル賽銭が可能です。境内にあるコードを読み込んで決済を行えば、お賽銭を納められます。大阪府池田市にある呉服神社は、日本書紀にある「呉服・穴織伝承」を受け継ぐ神社です。絹布類のことを示す「呉服」はここから取られており、服飾関係者の信仰を集めています。呉服神社では、J-Coin Payを使ったデジタル賽銭に対応しています。J-Coin Payとは、みずほ銀行が提供するコード決済アプリです。呉服神社へお参りの際は、あらかじめJ-Coin Payをインストールしておきましょう。お賽銭も、キャッシュレス対応が始まりました。ただし、利用できる神社が限られていたり、対応決済ツールも神社によって異なったりするため、利用を希望する場合にはあらかじめ確認すると安心です。関西エリアでも、デジタル賽銭に対応している神社が増えてきています。お参りの際に戸惑わないように、記事を参考にデジタル賽銭についての知識を深めておきましょう！