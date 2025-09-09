JRE POINTで広がる推し旅体験！ 日向坂46×JR東日本 宮城公演限定コンテンツ登場

日向坂46のアリーナツアー宮城公演にあわせた

東日本旅客鉄道（JR東日本）は9月11～30日の期間、「日向坂46 ARENA TOUR 2025 『MONSTER GROOVE』」の宮城公演（9月20日・21日に開催）にあわせたタイアップ企画「日向坂46 ARENA TOUR 2025 『MONSTER GROOVE』宮城公演TRAINキャンペーン」を開催する。同キャンペーンでは、宮城県内のJR東日本沿線の5駅（仙台駅、長町駅、多賀城駅、本塩釜駅、利府駅）に掲出されるポスターのコードを読み取ることで、オリジナルデザインの日向坂46デジタルスタンプを入手できる。5カ所でスタンプを集めると、オリジナルデザインポストカード（全1種）を1枚印刷可能なプリント番号が全員に付与される。あわせて、抽選で29名に日向坂46メンバーサイン入りポスター（全29種）のうち1枚が当たる（ポスターは、希望するメンバーを選んで申し込める）。さらに同キャンペーン期間中、デジタルスタンプラリーへのログイン後に表示されるバナーから遷移する、JRE POINTのウェブサイトにおいてキャンペーンにエントリーすると、抽選で1000名に500ポイントのJRE POINT（2026年2月末日までの期間限定ポイント）が付与される。キャンペーン期間中に東北新幹線に乗車すると、音声ARサービス「Locatone（ロケトーン）」を利用して新幹線車内限定で楽しめる、日向坂46メンバーによる限定音声コンテンツの体験が可能になる。担当メンバーは、那須塩原駅～新白河駅間が蔵盛妃那乃さんと坂井新奈さん、新白河駅～郡山駅間が片山紗希さんと高井俐香さん、郡山駅～福島駅間が河田陽菜さんと松田好花さん、福島駅～白石蔵王駅間が大田美月さんと佐藤優羽さん、白石蔵王駅～仙台駅間が正源司陽子さんと渡辺莉奈さん。同じくキャンペーン期間中に、JRE POINTのウェブサイトに登録したモバイルSuicaで、買い物での決済を5回行うと、日向坂46オリジナルデザインのモバイルSuicaを着せ替え可能な限定カードフェイスがもらえる（要エントリー。参加者数が3万名を超えた場合は抽選となる）。そのほか、仙台駅では日向坂46メンバーである上村ひなのさんと高橋未来虹さんによる特別アナウンスを放送するとともに、仙台駅内の「tekuteせんだい」や「エスパル仙台」に日向坂46メンバー10名の特別ソロパネルを、9月15～30日の期間に設置する。なお、11月19日・20日・21日に開催される、「日向坂46 ARENA TOUR 2025 『MONSTER GROOVE』」の東京公演にあわせたタイアップ企画も予定している。