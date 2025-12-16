週末おでかけ特集！　クリスマスマーケット2025ガイド　九州・沖縄編

全国のクリスマスマーケットガイド 最終回は九州・沖縄編！

九州・沖縄エリアは、冬の非日常感を思う存分満喫できるイベントが充実！

編集部が厳選！ 2025年のクリスマスマーケット

【福岡】CHRISTMAS MARKET in 光の街・博多

【長崎】ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス

【沖縄】沖縄クリスマスマーケット2025

九州・沖縄エリアのクリスマスマーケット おでかけハック

クリスマス本番、クリスマスマーケットを楽しもう！

日本全国のクリスマスマーケット紹介シリーズ、最終回となる今回は九州・沖縄エリアをお届けします。九州・沖縄のクリスマスマーケットは、都市の光に包まれる「福岡・博多」、ヨーロッパの街並みがそのまま広がる「長崎・ハウステンボス」、そして海辺のイルミネーションが輝く「沖縄・那覇」。それぞれの世界観が全く異なる“冬の非日常”を楽しめます。おでかけを快適にするハックも合わせて紹介します。九州・沖縄エリアのクリスマスマーケットは、都市型からテーマパーク型、海辺の開放的なスタイルまでバリエーションが豊富。福岡・博多は“ヒュッテとイルミが共存する街中クリスマス”、長崎・ハウステンボスは“ヨーロッパの街が丸ごと再現された巨大イルミタウン”、沖縄・那覇は“海辺の光と音に包まれる南国の冬イベント”。同じ“クリスマスマーケット”でも、世界観が大きく異なり、周りの景観と合わせて見ても非日常感を味わえるイベントが大きいのが特徴です。そうした福岡（博多）・長崎（ハウステンボス）・沖縄（那覇）の3会場をめぐりながら、“冬のおでかけの満足度を上げるポイント”も紹介していきます。JR博多駅前広場がクリスマス一色に染まる、福岡を代表する冬の風物詩。木製ヒュッテと巨大イルミネーションの組み合わせは“都市型マーケット”のお手本といえる存在です。駅前にヒュッテが並び、本場ヨーロッパの雰囲気を身近に楽しめます。ホットワイン・ソーセージ・オーナメントなど本格的なクリスマスマーケットのコンテンツがラインナップ。巨大ツリーと駅ビルのイルミが織りなす“写真映え空間”は、仕事帰りにも寄れるアクセスの良さが魅力。都市部らしくキャッシュレス対応が進んでいるのもうれしいポイントです。イベント概要・開催時期：2025年11月1日（土）～12月25日（木）・時間：会場により異なる（※博多駅前広場は日没後が賑わう）・会場：JR博多駅前広場・アクセス：JR「博多駅」直結・入場料：無料・公式サイト：https://christmas-advent.jp/まるで海外に来たかのような街並みが広がるハウステンボス。日本最大規模のイルミネーションとマーケット、ショー、花火が融合した“総合クリスマスイベント”です。ヨーロッパの街並み×イルミネーションの圧倒的“非日常空間”が満喫できます。グランド・シャンデリアツリーや光の運河が人気スポットやホットワイン、ドイツグルメなどマーケット要素も充実。花火・ショー・音楽イベントで“一日中楽しめる”構成で、宿泊とセットで楽しむと満足度が一気に上がります。イベント概要・開催時期：2025年11月7日（金）～2026年1月5日（月）・時間：日中～夜間（夜が特に見どころ）・会場：ハウステンボス内（アムステルダムシティほか）・アクセス：JR「ハウステンボス駅」より徒歩すぐ・入場料：パーク入場料が必要・公式サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/event/xmas/2025/海辺の公園が温かい光に包まれる、沖縄らしいクリスマスマーケット。高校生主体の“地域共創型イベント”として注目され、小さい子どもたちのために考えられたチャリティ要素もあるイベントです。イベント概要・開催日：2025年12月20日（土）・時間：11:00～21:00・会場：波の上うみそら公園 中央広場（沖縄県那覇市）・アクセス：那覇空港から車で約10分・入場料：無料1.公共交通＋徒歩の組み合わせが便利！【福岡】：駅前広場が会場のため圧倒的にアクセス良好。【長崎】：電車・車どちらでも行きやすいが、夜の帰路の渋滞が発生しやすい。【沖縄】：バス・車どちらも可。夜は駐車場が混みやすいので早めの移動が安心。2.キャッシュレス決済がスムーズ！ ただし沖縄では現金の用意を！【福岡】：キャッシュレス率高め。コード決済が便利。【長崎】：ほぼキャッシュレス対応。園内移動もスムーズ。【沖縄】：1日限定イベントのため、現金の用意は必須。3.気温差＆風対策が重要！【福岡】：広場は風が通り抜けるため夜は意外と冷える。【長崎】：海風で体感気温が下がるため手袋やネックウォーマー必須。【沖縄】：夜は海風が強い。軽めの羽織で調整を。4.SNS映えする“冬ショット”の撮り方夜景モードをオンにして、手すりや柵にスマホを固定して撮影するのがおすすめ。少し露出を下げると光が粒立ち、イルミネーションがくっきりと撮影できます。【福岡】：巨大ツリー×ヒュッテの立体感が映える【長崎】：光の運河・巨大シャンデリアツリーは定番の絶景【沖縄】：海辺×夜空を組み合わせると幻想的5.当日の情報は公式SNSなどをしっかりチェック・出店者、ステージ、気温、混雑はSNS更新が最速・ハウステンボスはショーのスケジュール確認が必須・沖縄は1日限定のため事前情報をこまめにチェック博多・長崎・沖縄のクリスマスマーケットは、それぞれ“都会の華やかさ”、“ヨーロッパの非日常”、“海辺の温かさ”とまったく違う魅力を持つ3会場です。九州・沖縄ならではの“心温まる冬のひととき”をぜひ楽しんでください。