週末おでかけ特集！　クリスマスマーケット2025ガイド　中国・四国編

全国のクリスマスマーケットガイド 第5回は中国・四国編！

地域性を全面に押し出したオリジナリティあふれるクリスマスマーケット

編集部が厳選！ 2025年のクリスマスマーケット

【広島】ひろしまドイツクリスマスマーケット2025

【岡山】Kurashiki Christmas Market 2025

【愛媛】Christmas Market in MATSUYAMA

公式Instagramより

冬の週末は、中国・四国エリアのクリスマスマーケットを楽しもう！

日本全国のクリスマスマーケット紹介シリーズ、今回は中国・四国エリアをお届けします。広島・倉敷・松山の3都市をセレクト。本場ドイツの世界観と温かい交流が広がる「広島」、赤レンガとイルミネーションが生み出す非日常ムードの「倉敷」、そして愛媛初の大規模開催で“冬のワンダーランド”を目指す「松山」。アクセス、防寒、キャッシュレスの実用ハックもまとめました。中国・四国エリアのクリスマスマーケットは、地域の文化や街並み、人の温かさがぎゅっと詰まったイベントが多いのが特徴。広島はドイツ文化交流をテーマにした“世界観型”、倉敷は赤レンガと白壁の街並みがイルミネーションと融合する“景観型”、松山は愛媛初の大型開催として“ご当地×冬のワンダーランド”を目指す新しいスタイル。一方で、車移動が多い地域だからこそ、徒歩ルートや公共交通の組み合わせ、防寒方法を知っておくと、混雑を避けながら快適に過ごせます。今回は広島・倉敷・松山の3会場をめぐりながら、冬のおでかけをもっと楽しくするポイントも紹介します。2015年から行われている広島の冬の風物詩。ドイツ人ステファン氏の想いから始まり、“本場のドイツ文化”と“交流”がテーマの温かいマーケットです。イベント概要・開催時期：2025年12月19日（金）～12月21日（日）・時間：12:00～20:30（最終日は19:00終了）・会場：基町クレド 1階 ふれあい広場（広島県広島市中区）・アクセス：広島電鉄「紙屋町東」駅・「紙屋町西」駅すぐ・入場料：無料・ポイント：毎年多くの人が訪れる人気イベント。食べ歩きと撮影の相性が良い会場。・公式サイト：https://hiroshima-christmasmarket.jp/ステファン氏手づくりの木製ヒュッテ（屋台）が並ぶ温かい世界観のクリスマスマーケット。グリューワインやドイツ菓子、ソーセージなど本場の味が楽しめるのも魅力です。過去には、プロ・アマ問わず音楽演奏が加わり、広場全体が賑やかで国際色豊かで誰でも参加しやすい雰囲気のイベントです。倉敷アイビースクエアの赤レンガと美しいイルミネーションが調和する、フォトジェニックなマーケット。地元の人気店が大集合します。イベント概要・開催時期：2025年12月13日11時～21時、12月14日11時～19時・会場：倉敷アイビースクエア 中庭広場・アイビー学館・西門エリアほか・アクセス：JR「倉敷」駅より徒歩約15分・入場料：無料・公式サイト：https://www.ivysquare.co.jp/page/christmasmarket.html岡山を代表する観光地である倉敷の人気店舗が多数出店。グルメ、スイーツ、ホットドリンク、ハンドメイド雑貨が豊富で、赤レンガ×イルミネーションの幻想的な空間は写真映え抜群です。美観地区の雰囲気と相性が良く、街歩きも一緒に楽しめ、カップル・観光客・ファミリーと幅広い人気を誇ります。愛媛県で初となる大規模クリスマスマーケット。“冬の松山がワンダーランドになる”をテーマにした特別な2日間です。イベント概要・開催時期：2025年12月20日（土）・21日（日） 17時～20時30分・会場：松山中央公園 広場（愛媛県松山市）・アクセス：伊予鉄「松山市駅」よりバス利用で約10分・入場料：無料・出店者／最新情報：Instagram（@christmasmarket_matsuyama）で公開中・公式サイト：https://christmasmarket-matsuyama.jp/愛媛ならではの食材・文化とクリスマスを融合した新スタイルのクリスマスマーケット。イルミネーション演出で公園全体が“冬のワンダーランド”に。新しいイベントだからこそ、SNSチェックが必須です。1.公共交通＋徒歩の組み合わせが便利！【広島】：中心部で公共交通が最強。帰りの混雑も電車がスムーズ。【岡山】：駅前の駐車場に停めて“街歩き”しながら会場へ向かうのが快適。【愛媛】：松山中央公園は公共交通＋徒歩が安心。夜の開催なので帰りの交通も確認を。2.キャッシュレス決済がスムーズ！【広島】：国際色もあり、PayPay・QR決済対応店が多数。【岡山】：クラフト系は現金多め、飲食はキャッシュレス対応増加中。【愛媛】：新イベントのためキャッシュレス導入が進む見込み。QR＋少額現金が最適。3.夜間は想像以上に冷える！“重ね着＋風対策”がカギ【広島】：広場は風が抜けやすいので薄手ダウンが便利。【岡山】：赤レンガ周辺は体感温度が下がりやすく、手袋やマフラーがあると安心。【愛媛】：夜開催なので特に冷え込む。ネックウォーマーと手袋がマスト。4.SNS映えする“冬ショット”の撮り方夜景モードをONにして、手すりや柵にスマホを固定して撮影するのがおすすめ。少し露出を下げると光が粒立ち、イルミネーションがくっきりと撮影できます。【広島】：木製ヒュッテ×ライトで“本場感”を演出。【倉敷】：赤レンガ×イルミのコントラストが最強の映え。【愛媛】：イルミネーション×夜空の広がりで幻想的に撮れる。5.旅行・観光と組み合わせるならこれ！【広島】：縮景園のライトアップ、紙屋町ショッピング。【岡山】：美観地区散策やカフェ巡りとセットで1日楽しめる。【愛媛】：松山城、道後温泉、松山城ロープウェイもおすすめ。広島・岡山・愛媛のクリスマスマーケットは、それぞれ違う“冬の特別感”が味わえる3会場です。本場の世界観に浸りたい日も、街並みの美しさを存分に楽しみたい日も、仲間と気軽に立ち寄りたい日も、それぞれにぴったりの場所があります。キャッシュレスや歩きやすい服装を味方にして、この冬は各地のクリスマスマーケットで、“あたたかくて、ちょっと非日常”の時間を楽しんでみましょう。