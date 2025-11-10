ビックカメラで劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」のグッズフェア開催！

劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」

公開を記念したフェアがビックカメラグループの一部店舗で開催

ビックカメラ AKIBAのビジョンで15日間CM放映！

限定グッズのイメージ

ビックカメラグループは11月14～30日の期間、劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」の公開を記念した「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス ビックカメラグループグッズフェア」を、「ビックカメラ」の池袋本店、名古屋駅西店、あべのキューズモール店、「アニメガ×ソフマップ」の天神1号館、AKIBAアミューズメント館にて開催する。同フェアでは、フランシュシュのイラストを使用したオリジナルグッズを販売するとともに、ビックカメラ AKIBA（東京都千代田区）のビジョンにて、11月14～28日の15日間限定となる、CM放映も行われる。あわせて、「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」「アキバ☆ソフマップ」でも同期間に受注を受け付ける（通販受注分は2026年3月上旬以降に順次発送）。同フェアにて販売される限定グッズのラインアップは以下の通り。○Blistaz キーホルダー（全7種、それぞれ990円）○パスケース（1650円）○マイクロファイバーミニタオル（全7種、それぞれ770円）○ランダムホログラムステッカー（全8種／トレーディング商品：550円、全種セット：4400円）○ランダムSNS風アクリルキーホルダー（全8種／トレーディング商品：880円、全種セット：7040円）○トートバッグ（2750円）○A4メタリックポスター（全7種、それぞれ990円）○ランダム星形缶バッジ（全8種／トレーディング商品：660円、全種セット：5280円）○ランダムビジュアルカード（全20種／トレーディング商品：1パック（2枚入り）660円、1BOX（10パック入り）6600円）なお、同フェアにて関連商品を3000円購入ごとに、ブロマイド（全7種）をランダムで1枚プレゼントする（なくなり次第終了、通販分は「アキバ☆ソフマップ」で特典の配布対象との記載があるもののみ）。