ビックカメラグループ、超人的シェアハウスストーリー「カリスマ」のグッズフェアを開催！
ビックカメラグループは10月24日～11月9日に、超人的シェアハウスストーリー「カリスマ」の描き起こし絵を使用した新規グッズを販売する、「カリスマグッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店、有楽町店、名古屋駅西店、あべのキューズモール店、およびアニメガ×ソフマップ 仙台駅前店にて開催する。
○Blistaz キーホルダー（公式絵／全7種、いずれも880円）
○背景つきアクリルスタンド（描き起こし／全7種、いずれも1320円）
○ランダムレトロTV型マグネット（描き起こし／全7種／トレーディング商品、990円）
○ランダムアクリルキーホルダー（描き起こし／全7種／トレーディング商品、715円）
○ランダムアクリルカード（描き起こし／全7種／トレーディング商品、550円）
○ランダム缶バッジ（描き起こし／全7種／トレーディング商品、550円）
○メモクリップスタンド（公式絵／全7種、いずれも880円）
○マイクロファイバーミニタオル（描き起こし／全7種、いずれも770円）
あわせて、同フェア開催期間中には、ビックカメラグループの公式オンラインショップである「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」「アキバ☆ソフマップ」でも受注を受け付ける。通販受注分は、2026年2月下旬以降に順次発送される。
さらに、同フェア関連グッズを3000円購入ごとに、購入者特典としてブロマイド（全7種）1枚がランダムでもらえる（絵柄の選択は不可。「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」は特典の対象外。「アキバ☆ソフマップ」は特典配布対象の記載があるもののみ）。
なお、同フェアの開催店舗では、期間中に7人のカリスマが歌い上げる「ビックカメラのテーマソング」を館内放送するとともに、特別映像も放映する。
