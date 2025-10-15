ビックカメラグループ、超人的シェアハウスストーリー「カリスマ」のグッズフェアを開催！

「カリスマ」の描き起こし絵を使用した新規グッズを販売するフェアが

ビックカメラグループは10月24日～11月9日に、超人的シェアハウスストーリー「カリスマ」の描き起こし絵を使用した新規グッズを販売する、「カリスマグッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店、有楽町店、名古屋駅西店、あべのキューズモール店、およびアニメガ×ソフマップ 仙台駅前店にて開催する。同フェアで販売される限定グッズは以下の8アイテム。○Blistaz キーホルダー（公式絵／全7種、いずれも880円）○背景つきアクリルスタンド（描き起こし／全7種、いずれも1320円）○ランダムレトロTV型マグネット（描き起こし／全7種／トレーディング商品、990円）○ランダムアクリルキーホルダー（描き起こし／全7種／トレーディング商品、715円）○ランダムアクリルカード（描き起こし／全7種／トレーディング商品、550円）○ランダム缶バッジ（描き起こし／全7種／トレーディング商品、550円）○メモクリップスタンド（公式絵／全7種、いずれも880円）○マイクロファイバーミニタオル（描き起こし／全7種、いずれも770円）あわせて、同フェア開催期間中には、ビックカメラグループの公式オンラインショップである「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」「アキバ☆ソフマップ」でも受注を受け付ける。通販受注分は、2026年2月下旬以降に順次発送される。さらに、同フェア関連グッズを3000円購入ごとに、購入者特典としてブロマイド（全7種）1枚がランダムでもらえる（絵柄の選択は不可。「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」は特典の対象外。「アキバ☆ソフマップ」は特典配布対象の記載があるもののみ）。なお、同フェアの開催店舗では、期間中に7人のカリスマが歌い上げる「ビックカメラのテーマソング」を館内放送するとともに、特別映像も放映する。