ビックカメラ、「アイドルマスター SideM Gothic Vampire」のグッズフェアを4店舗で開催

「アイドルマスター SideM Gothic Vampire グッズフェア in ビックカメラグループ」の

メインビジュアル

新規ビジュアルを使った等身大パネルを設置

限定グッズのイメージ

購入者特典のブロマイド

（イメージ）

ビックカメラは10月3日～11月2日の期間、「アイドルマスター SideM Gothic Vampire グッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店、あべのキューズモール店、名古屋駅西店、アニメガ×ソフマップ仙台駅前店で開催する。今回、開催される「アイドルマスター SideM Gothic Vampire グッズフェア in ビックカメラグループ」では、「W」と「THE 虎牙道」の5人がゴシックなヴァンパイア衣装に身を包む新規ビジュアルを使用した等身大パネルの設置やグッズ販売が行われる。グッズの受注は、ビックカメラグループのオンラインショップ（ビックカメラ・ドットコム、コジマネット、アキバ☆ソフマップ）でも受け付け、通販受注分は2026年2月下旬以降に順次発送する。同フェアで販売される限定グッズのラインアップは以下の通り。○アクリルスタンド（新規衣装／全5種、それぞれ1650円）○ランダムミニキャラアクリルスタンド（新規ミニキャラ／全5種／トレーディング商品、990円）○パブミラー風コースター（新規衣装／全5種、それぞれ2200円）○BIGマイクロファイバータオル（新規衣装／全2種、それぞれ7700円）○マイクロファイバーミニタオル（新規衣装／全5種、それぞれ770円）○カードホルダー（新規ミニキャラ／全5種、それぞれ1650円）○ランダム缶バッジ（新規衣装／全5種／トレーディング商品、550円）○リズアート（ミニ色紙）（新規衣装／全5種、それぞれ1100円）○ランダムミニキャラ缶バッジ（新規ミニキャラ／全5種／トレーディング商品、550円）○ランダムアクリルキーホルダー（新規衣装／全5種／トレーディング商品、715円）○トレーディングカード（新規衣装＆新規ミニキャラ（全20種）／トレーディング商品／1パック2枚入り、440円）さらに、同フェアにて関連グッズを3000円購入ごとに、購入者特典としてブロマイド（全7種）がランダムで1枚もらえる。絵柄の選択は不可で、なくなり次第終了。なお、「ビックカメラ・ドットコム」と「コジマネット」は配布対象外で、「アキバ☆ソフマップ」では特典の配布対象の記載があるもののみとなる。