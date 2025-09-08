ビックカメラ横浜西口店で「聖地たび×神椿市建設中。」のグッズ販売イベントを開催

「神椿市建設中。」と「聖地たび」のコラボイベントが

ビックカメラ横浜西口店にて開催

“魔女の娘”5人の特別等身大パネルを展示

新規グッズのイメージ

関連グッズの3000円購入ごとに1枚もらえる、

オリジナルカードのイメージ

ビックカメラは9月12日～12月14日の期間、KAMITSUBAKI STUDIOのオリジナルプロジェクト「神椿市建設中。」と東武トップツアーズによるイベント企画「聖地たび」のコラボレーションイベント「聖地たび×神椿市建設中。」を、ビックカメラ横浜西口店（神奈川県横浜市）にて開催する。同イベントでは、「神椿市建設中。」に登場する「魔女の娘」である森先化歩、谷置狸眼、朝主派流、夜河世界、輪廻此処の、5人のキャラクターが描き下ろしコスチュームを着用した等身大パネルの展示や、描き下ろし絵を使用した新規グッズの販売が行われる。新規グッズのラインアップは以下の通り。○トレーディング缶バッジ 等身（描き下ろし／全10種／トレーディング商品、550円）○トレーディング缶バッジ ミニキャラ（描き起こし／全10種／トレーディング商品、550円）○クリアファイル（描き下ろし／全5種、それぞれ550円）○トレーディングアクリルキーホルダー 等身（描き下ろし／全10種／トレーディング商品、770円）○トレーディングアクリルキーホルダー ミニキャラ（描き起こし／全10種／トレーディング商品、770円）○ネックストラップ（描き起こし／全1種、1650円）○BIGアクリルスタンド 等身（描き下ろし／全5種、それぞれ1980円）○アクリルコースター（描き起こし／全5種、それぞれ2200円）○トートバッグ（描き下ろし／全1種、2750円）○マルチラバーマット 等身（描き下ろし／全1種、3300円）○マルチラバーマット ミニキャラ（描き起こし／全1種、3300円）○B2タペストリー（描き下ろし／全1種、4400円）○等身大タペストリー（描き下ろし／全5種、それぞれ1万1000円）○【10月17日より販売】フライトタグ（描き下ろし／全5種、それぞれ990円）○【10月17日より販売】トラベルポーチ（描き起こし／全1種、1650円）さらに、同イベントにて「聖地たび×神椿市建設中。」関連グッズの3000円購入ごとに、オリジナルカード（全5種）が1枚ランダムでもらえる（絵柄の選択は不可で、一定確率でホロ加工が封入されている。なくなり次第終了）。