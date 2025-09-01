ビックカメラ、TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き下ろしイラストのグッズ販売

「紬凛太郎」と「和栗薫子」の描き下ろしイラストを

使用したグッズを販売するフェアが開催中

2000円購入ごとにランダムでポストカードをプレゼント

同フェアにて販売されるグッズのイメージ

2000円以上の購入ごとにもらえる、ポストカードのイメージ

ビックカメラは8月28日～9月14日の期間、「TVアニメ『薫る花は凛と咲く』ビックカメラグループ先行販売フェア」を、池袋本店、新宿西口店、大宮西口そごう店、名古屋駅西店、あべのキューズモール店で開催している。あわせて、ビックカメラグループのオンラインショップ（ビックカメラ・ドットコム、コジマネット、アキバ☆ソフマップ）でも9月14日までの期間、受注を受け付ける。同フェアでは、「薫る花は凛と咲く」の登場キャラクターから、「紬凛太郎」と「和栗薫子」が「不思議の国のアリス」をモチーフとした衣装を着用した、描き下ろしイラストを使用したグッズを販売する。販売グッズのラインアップは以下の通り。○アクリルスタンド（描き下ろし／全4種、それぞれ1650円）○B2タペストリー（描き下ろし／全1種、3850円）○トレーディング缶バッジ A＜等身＞（描き下ろし／全4種／トレーディング商品、440円）○トレーディング缶バッジB＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、440円）○トレーディングアクリルスタンド＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、990円）○トレーディングクリアカードA＜等身＞（描き下ろし／全4種／トレーディング商品、330円）○トレーディングクリアカードB＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、330円）○アクリルパネル（描き下ろし／全1種、3300円）○ステッカーセット（描き起こし／全1種、880円）○ポーチ（全1種、2200円）○アクリルマグネットセット（描き下ろし／全2種、それぞれ1540円）○【受注生産】ビッグアクリルスタンド（描き下ろし／全4種、それぞれ2750円）同フェアにてグッズを2000円以上購入するごとに、ポストカード（全5種）がランダムで1枚もらえる（なくなり次第終了、「ビックカメラ・ドットコム」と「コジマネット」は対象外、「アキバ☆ソフマップ」は特典配布対象の記載があるもののみ）。