ビックカメラ、アニメ「地獄先生ぬ～べ～」のグッズフェアを「池袋・名古屋・なんば」で開催！

アニメ「地獄先生ぬ～べ～」の

グッズフェアがビックカメラグループ3店舗で開催

ビックカメラグループのネット通販サイトでも受注を開始

販売グッズのイメージ

店舗購入者特典であるブロマイドのイメージ

「アキバ☆ソフマップ」購入特典であるポストカードのイメージ

ビックカメラ池袋本店（東京都豊島区）、アニメガ×ソフマップ名古屋駅西店（愛知県名古屋市）、アニメガ×ソフマップなんば店（大阪府大阪市）にて9月6～21日の期間、「アニメ『地獄先生ぬ～べ～』グッズフェア in ビックカメラグループ」が開催される。同フェアで販売されるグッズのラインアップは以下の通り。○トレーディング缶バッジ（描き下ろし／全5種／トレーディング商品）550円○チェキ風カード3枚セット（描き下ろし／全1種）990円○ボイス付アクリルスタンド（描き下ろし／全2種）それぞれ3850円○BIGアクリルスタンド（描き下ろし／全2種）それぞれ1980円○BIGアクリルキーホルダー（描き下ろし／全2種）それぞれ1100円○A5アクリルパネル（描き下ろし／全1種）3850円○A3ポスター（描き下ろし／全2種）それぞれ880円○アクリルコースター（描き下ろし／全2種）それぞれ1210円同フェアでは、ビックカメラグループのオンラインショップ（ビックカメラ・ドットコム、コジマネット、アキバ☆ソフマップ）でも10月4日まで受注を受け付ける。店舗にて同フェア関連グッズを購入した人には、2200円購入ごとにランダムでブロマイド（全2種）を1枚プレゼントする。また、「アキバ☆ソフマップ」での購入では、2200円購入ごとにランダムでポストカード（全2種）が1枚もらえる（どちらも、絵柄の選択は不可。なくなり次第終了）。