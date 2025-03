ビックカメラ、人気スマホアプリゲーム「Obey Me! Nightbringer」とのコラボイベント開催

「Obey Me! Nightbringer」とのコラボイベントが、

ビックカメラグループは3月28日~4月21日の期間、スマートフォンアプリゲーム「Obey Me! Nightbringer」とのコラボイベント「『Obey Me! Nightbringer』グッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店(東京都豊島区)、ビックカメラあべのキューズモール店(大阪府大阪市)、ソフマップ Re Collection中野ブロードウェイ店(東京都中野区)にて開催する。同イベントの開催店舗では、等身大パネルの展示や描き下ろし絵を使用した新規グッズの販売などが行われる。あわせて、オンラインショップの「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」「アキバ☆ソフマップ」でも受注を受け付ける。限定グッズのラインアップは以下の通り。○アクリルスタンド(描き下ろし/全7種、それぞれ1650円)○ランダム缶バッジ(描き下ろし/全7種/トレーディング商品、550円)○ランダムアクリルキーホルダー(描き下ろし/全7種/トレーディング商品、715円)○カードイラストアクリルスタンド(全7種、それぞれ990円)○マイクロファイバーミニタオル(描き下ろし/全7種、それぞれ660円)○パブミラー風アクリルコースター(描き下ろし/全7種、それぞれ2200円)○トレーディングカード(描き下ろし/全22種/1パック2枚入り/トレーディング商品、440円)○ブランケット(全1種、4400円)○カードホルダー(全1種、1650円)