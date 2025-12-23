「楽天家計簿」年末年始向けキャンペーン　「お買い物パンダ」カレンダーが抽選で当たる

最大2万6400円相当を進呈するお得なキャンペーンを開催中

楽天グループは、提供する家計管理アプリ「楽天家計簿」において、「年末年始これやって！お金の見直し応援キャンペーン」を開催している。期間は2026年1月31日まで。「年末年始これやって！お金の見直し応援キャンペーン」では、25年12月15日～26年1月31日23時59分の対象期間に、「楽天家計簿」の登録と一つ以上口座・サービス連携を完了すると、通常100ポイントのところ、楽天ポイント（期間限定ポイント）300ポイントを進呈するほか、プレミアム（有料）プランの「年額プラン」へ新規で申し込んだ人を対象に、通常1カ月間無料の利用料を「2カ月間」無料とする。さらに、エントリーした人から抽選で100人に楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」の卓上カレンダー（2026年度）をプレゼントする。「楽天家計簿」は、24年4月にiPhone向けアプリをリリースしてサービスを開始し、25年4月にはAndroid版アプリの提供を開始した。順調にユーザーは増えており、キャンペーン開始にあわせ、楽天グループのサービスをはじめとした、最大2万6000円相当もらえるお得なキャンペーン情報をまとめた特設サイトも公開した。ほかにも、楽天グループの楽天ペイメントは、利用に応じて楽天ポイントがたまるキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」のユーザーの声をまとめた特設ページを開設した。調査結果によると、利用者の97％が楽天ペイに満足しているという。なお、「楽天ペイ」アプリは「Google Play ベスト オブ 2025」の「日常お役立ち部門」大賞を受賞している。楽天の家計簿アプリ「楽天家計簿」は楽天銀行（1口座）、楽天グループのサービス（無制限）、他社の銀行口座（1口座）、他社の金融口座・サービス（3口座）が登録でき、楽天ペイの利用状況は確認できないが、「楽天キャッシュ」の残高や保有する楽天ポイント数などは確認できる。