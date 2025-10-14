東京アプリ、メルカリポイント・楽天ペイ・Vポイントにポイント交換が可能に

「東京アプリ」が新たにメルカリポイント、

楽天ペイ、Vポイントとの交換に対応

社会的意義のある活動に参加したらポイント付与

東京ポイントのイメージ

東京都は10月20日に、東京都公式アプリ「東京アプリ」で東京ポイントが交換できる民間決済事業者として、従来のau PAY、dポイントに加えて、メルカリポイント、楽天ペイ、Vポイントの3社を追加する。「東京アプリ」は、デジタルの力で都民1人ひとりがスマートフォン1つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうことを目指す東京都の公式アプリ。社会的意義のある活動に参加した際に、民間決済事業者のポイントや都立施設などの入場チケットへの交換等が可能な、「東京ポイント」を付与するサービスを提供している。iOS版＝https://apps.apple.com/jp/app/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6738757643Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.lg.tokyo.metro.app&pli=1