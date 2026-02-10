ダイナコムウェア、犬のポーズが可愛すぎる「DF RunGoGo Type」を無料配布

「DF RunGoGo Type」が無償配布

台湾で社会現象の「保護犬フォント」が日本上陸！

「DF RunGoGo Type」収録文字見本

ダイナコムウェアは2月9日から、保護犬が愛らしいポーズで文字を形作るカラーフォント「DF RunGoGo Type」を、公式サイトにて無料配布している。今回の取り組みは、フォントを通じて保護犬への関心を高め、新しい家族との出会いを支援することを目的に行われる。「DF RunGoGo Type」は、ダイナコムウェア台湾と現地のクリエイティブスタジオ「Something Studio」とのコラボレーションによって誕生したカラーフォント。「1文字1文字が、1匹1匹の保護犬」というコンセプトのもと、ユニークなポーズをとる犬たちの写真をフォント化している。台湾では、全家便利商店股有限公司（通称：台湾ファミリーマート）のプリントサービス「FamiPort」とも連携しており、その収益が野良動物関連の公益団体へ寄付されるなど、社会貢献とデザインを融合させた取り組みとして大きな反響を呼んだという。「DF華康明朝体W5（繁体字中国語版）」に含まれる英数字をベースにしており、英大文字（26文字）、数字（0～9）、顔文字（10組）を収録し、カラーはブラック（Type Black）とイエロー（Type Yellow）の2色展開。なお、誰でも無料でダウンロード可能だが、利用は非営利目的に限られる。対応OSはWindows、macOS。さらに、日本印刷技術協会が2月18～20日の各日10～17時に池袋 サンシャインシティ（東京都豊島区）で開催する、印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」におけるダイナコムウェアのブースでは、「DF RunGoGo Type」の展示が行われるほか、「DF RunGoGo Type」の数量限定オリジナルステッカーの配布も予定している。