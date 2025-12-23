保育士による職場口コミ・ランキングが見放題！「保育士のミカタ」を無料利用した保育士が5.5万人を突破

「口コミ・ランキング見放題サービス」

パーソナルエージェントは12月19日に、同社の運営する保育士職場口コミサイト「保育士のミカタ」における、転職・就職活動中の保育士などを対象にした「口コミ・ランキング見放題サービス」の無料利用者数が、11月に累計5万5000人を突破したことを発表した。「保育士のミカタ」では、「入職してみたらイメージと違った……」といったミスマッチを保育業界からなくすべく、通常なら3300円の有料プレミアムサービスを、真剣に職場を探している保育士・幼稚園教諭・栄養士などに限定して完全無料で提供している。「口コミ・ランキング見放題サービス」を無料で利用するには、提携求人サイトまたは提携保育事業者からの「電話カウンセリング」を受ける必要があり、プロに相談しつつ同時に口コミで裏付けを取ることによって、より安心で納得感のある転職活動が可能になる。提携求人サイトの利用は、たくさんの求人から選びたい、面接調整を任せたい人に適しており、幅広い求人の中から自身に合う園を提案してもらえるほか、見学や面接の日程調整も任せられるので、スムーズな転職を実現できる。また、第三者の中立なアドバイスを受けられる。提携保育事業者の利用は、自身のペースで進めたい、直接話を聞きたい人に適しており、保育園の運営、採用担当者と直接やり取りするため情報の行き違いがなく、直接応募なので施設側に喜ばれやすく採用ハードルが下がることもあるという。さらに、紹介会社を介さないため急かされることがなく、自身のペースで転職活動を進められる。「保育士のミカタ」には現在、100万件超の口コミが掲載されており、2020年からは投稿者の本人確認（コンタクト確認）も行っているため、情報の信頼性・安全性が高い。匿名掲示板とは異なる、働く保育士のための確かな情報源となっている。毎年11～翌3月は保育業界の転職活動がもっとも活発になる時期であり、2026年4月からの新たなスタートを考えている保育士にとって、年末年始のお正月休みは「保育士のミカタ」を通じて、実際に働いていた先輩保育士のリアルな声を事前に確認する、貴重な時期といえる。