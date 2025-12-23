岐阜・岐南町の「湯どころみのり」で「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」を開催

「湯どころみのり」の外観

元日早朝5時からの「元日風呂」や「無料ふるまい雑煮」「お菓子つかみどり」など

年始の営業時間と年末年始料金（上）、および開催イベントの概要

「元日風呂」の会場となる露天風呂

「無料ふるまい雑煮」が提供される1階のレストラン

小学生以下の子どもを対象にした

「お菓子つかみどり」も実施

生薬入浴剤替わり湯で使用される生薬入浴剤

「じっこう」（左）と「火龍湯」

「みのり食堂」ではおトクなメニューや子どもへの

ソフトクリームプレゼントを提供

いけだゆげ温泉

タワーサウナ

楽久屋は12月27日～2026年1月4日の期間、同社の運営する「湯どころみのり」（岐阜県羽島郡岐南町）において、「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」を開催する。同キャンペーンでは、元旦の早朝5時から営業する「元日風呂」や、先着200名への「無料ふるまい雑煮」、浴場替わり湯や子ども向けの「お菓子つかみどり」といった、さまざまなイベントを用意している。「元日風呂」では、元旦の早朝5時から温かな湯に浸かって、心も体も穏やかに新年を迎えられる。元旦の朝8時からは、1階のレストラン「みのり食堂」において感謝の気持ちを込めた「無料ふるまい雑煮」を提供する。なお、レストランが9時からオープンするので、そのまま食事も可能となっている。小学生以下の子どもは元旦～3日の期間、入館時に「お菓子つかみどり」にチャレンジできる。さまざまな効能が期待される生薬の湯に浸かって、心も体もリフレッシュすることが可能な生薬入浴剤替わり湯も行われる。「みのり食堂」ではキャンペーン期間中、おトクなメニューや子どもへのソフトクリームのプレゼントなども予定している。「湯どころみのり」の、池田山弓削寺より運ばれる名湯「いけだゆげ温泉」は、無色透明ながら重曹成分を多く含む。皮膚の脂肪分や分泌物を石鹸のようによく洗い流して、皮膚を滑らかスベスベにする。あわせて、96℃設定（女性は86℃設定）と高温ながら希少価値の高い湿式サウナストーブを採用することで、1分間に一度熱されたサウナストーンに水が噴射されるオートロウリュウを楽しめるタワーサウナを備える。また、男性浴場にはセルフロウリュを楽しめるフィンランド式サウナ、女性浴場にはよもぎスチームを足湯に浸かりつつ楽しめる足湯スチームサウナも用意している。そのほか、12℃設定の冷水風呂、初心者にも入りやすい水温の涼水風呂、岐阜の清流原水をそのままかけ流す天然地下水かけ流しバイブラ水風呂をはじめ、ミュージックロウリュサウナ、セルフロウリュサウナ、セラミック岩盤浴、アロマ岩盤浴、アイスルーム、3000冊のコミックを用意する休憩ラウンジなど、多彩な設備を備える。