東京・町田市の「多摩境天然温泉 森乃彩」で5周年記念のイベントを開催！

「多摩境天然温泉 森乃彩」に用意されている

露天風呂の1つである、源泉かけ流しのあつ湯

コードレス掃除機や布団乾燥機などが当たる「ガラポン抽選会」も

ハズレなしのガラポン抽選会は10月25日・26日に開催

アウフグースイベントに登場する煉獄の悪魔「みーちゃん」（左）と

森乃彩社員「全力少年杉本」

（左から）UMAMI COLA、OFF COLA、IYOSHI COLA

「森乃彩オリジナルロゴ入りドライTシャツ」（左）と

「TOTONOW インフィニティTシャツ」

「旬菜亭」では新グランドメニューの販売が開始

エステ処「排毒屋」の5周年キャンペーン

楽久屋は10月17～26日の期間、同社の運営する「多摩境天然温泉 森乃彩（もりのいろどり）」（東京都町田市）において、5周年記念イベントを開催する。「多摩境天然温泉 森乃彩」は、源泉かけ流しのあつ湯をはじめ、ぬる湯、くつろぎ湯、寝ころび湯という4種類の露天風呂を用意する、海の底に沈んでいた関東平野の海藻を含んだ地層から、何億年という長い年月を経て湧き出したロマンあふれる「黒湯」を楽しめる天然温泉。今回開催する5周年記念イベントでは、ガラポン抽選会、アウフグースイベント、クラフトコーラ祭、オリジナルグッズの販売、サウナグッズセールといった、さまざまなイベントを用意している。ガラポン抽選会は、10月25日・26日の9～22時に開催される。抽選券（回数券特売キャンペーン期間のみ配布。すでに終了）または抽選会当日の入館料を除く精算金額が5000円以上で参加できる。なお、ハズレなしとなっている。男女ドライサウナでは、無料で参加可能なアウフグースイベントが実施され、10月19日の13時・15時・17時（いずれも女性限定）には煉獄の悪魔「みーちゃん」が、10月24日の19時と21時（どちらも男性限定）には森乃彩社員「全力少年杉本」が登場する。整理券の配布は、両イベントとも開催1時間前に脱衣所で行われる。10月17～26日には、お土産コーナーにて販売中の3大クラフトコーラ「UMAMI COLA」「OFF COLA」「IYOSHI COLA」を、いずれも割引価格の280円で販売する。また、「クラフトコーラの湯」として、10月19日・20日には「UMAMI COLA」を使った「『UMAMI COLA』の湯」、10月23日には「OFF COLA」を使った「『OFF COLA』の湯」（製造過程で生じたガラを使用）、10月25日・26日には「IYOSHI COLA」を使った「『IYOSHI COLA』の湯」が、いずれも替わり湯で開催される。ほかにも替わり水風呂として、10月17～19日にはコーヒー豆のガラを使用する「コーヒー水風呂」、10月20日～26日には実物の竹炭と冷感クール風呂のコラボレーション企画となる「竹炭クール水風呂」を実施する。お土産コーナーではほかにも10月17～26日の期間、サウナグッズのセールが開催される。期間中は、「森乃彩オリジナルロゴ入りドライTシャツ」を1500円、「TOTONOW インフィニティTシャツ」を3000円のセール価格で販売するとともに、10種類以上のセール対象商品を取り揃える（いずれも在庫がなくなり次第終了）。あわせて、10月17日には「森乃彩オリジナルロゴステッカー」（500円）と「森乃彩オリジナルロゴキーホルダー」（800円）の販売を開始する。さらに、男女よもぎ泥塩サウナ（スチームサウナ）では、普段とは異なる特別な蒸し風呂として、10月18～19日には「ラベンダー×ユーカリ蒸し」、10月21日には「ほうじ茶蒸し」、10月22日には「漢方蒸し」、10月24～26日にはよもぎの量を通常の2倍にする「よもぎ森盛蒸し」が開催される。男女ドライサウナでは、期間限定の特別なアロマとして、10月24日には「ほうじ茶」、10月25日には「ドクダミ」、10月26日には「香木 森ロウリュ」を設置する。また、10月17～26日の期間には、ロウリュランプが通常の赤ランプから緑ランプに変更される。なお、お食事処「旬菜亭」では9月10日に新たなグランドメニューの販売が開始された。好みのおかずを組み合わせられる「選べる2種のお好み定食」など、これまでの人気メニューも含むバラエティ豊かなラインアップを取り揃える。そのほか、リラクゼーション5周年キャンペーンとして、あかすり処「あかすり家」ではあかすり45分（全身あかすり・洗顔・泡洗体付き）を5980円で、ほぐし処「和路」ではボディー単品のみを50分4900円、ボディーと選べるセットコースを70分6900円、120分1万1900円で提供しており、エステ処「排毒屋」も5周年キャンペーンを実施している。