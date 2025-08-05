千葉・佐倉市の日帰り温泉「澄流」で夏の福袋を販売

佐倉天然温泉 澄流にて「澄流の夏の福袋」を数量限定で販売

総額1万5000円相当の福袋

佐倉天然温泉 澄流

岩盤＆サウナLeLu

佐倉天然温泉 澄流のロゴ入りオリジナルタオル

名古屋名物コーチン味噌煮込みうどん（250円相当）

揚餃子煎餅（250円相当）

黄金はちみつかすてら（540円相当）

果樹園の濃厚みかんジュレまるごと1個入り（580円相当）

雲丹めかぶ（540円相当）

こめの里本舗の煎餅（390円相当）

ひとくちゼリー（450円相当）

ご当地サイダー×2種（500円相当、佐賀103サイダー、福岡あまおうサイダー、

宮崎日向夏サイダー、大分かぼすサイダー、鹿児島タンカンサイダー、

宮崎マンゴーサイダー、信州リンゴサイダー、信州杏サイダー、

信州ナガノパープルサイダー、山梨桃サイダーの中からいずれか2種を選べる）

関東栃木レモンポテトチップ（480円相当）

力あんぱん（220円相当）

みかんソーセージ（150円相当）

楽久屋は8月9～11日の期間、同社の運営する「佐倉天然温泉 澄流（すみれ）」（千葉県佐倉市）において、入浴回数券や岩盤浴券とともに、豪華な食品を入れた「澄流の夏の福袋」を数量限定（事前予約枠：50個、当日販売分：50個）で販売する。事前予約は8月8日まで受け付けており、価格は1万2500円。「澄流の夏の福袋」は、佐倉天然温泉 澄流の入浴回数券×10回分（9300円相当）や、平日限定岩盤浴券×2回分（1200円相当）、佐倉天然温泉 澄流のロゴ入りオリジナルタオル×1枚（170円相当）に加えて、担当者が全国から厳選して取り揃えた、豪華な食品×12品（4350円相当）が含まれる、総額1万5000円相当の福袋。入浴回数券は、平日・土日祝日に関係なく利用可能で、有効期限は購入日から半年間となる。平日限定岩盤浴券は、平日限定で利用できる岩盤＆サウナLeLuの利用券。有効期限は2026年3月31日まで。同福袋に含まれる厳選食品は以下の通り。