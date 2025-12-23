BLUETTI年末年始セール開始！ 新春福袋や豪華特典も

「BLUETTI 年末年始セール」が

BLUETTI JAPANは12月26日～2026年1月9日の期間、「電力の自由を手に入れよう」をテーマとした「BLUETTI 年末年始セール」を、公式サイトにて開催する。「BLUETTI 年末年始セール」では数量限定の「新春福袋」をはじめ、ポイント5倍還元、購入金額に応じた豪華購入特典、新年の願い事キャンペーン、ルーレット抽選会といった、年末年始ならではの特別企画を多数用意している。「新春福袋」は、「松」「竹」「梅」の3種類がそれぞれ数量限定で販売される（なくなり次第終了）。「BLUETTI福袋＜梅＞」のメイン商品は「AORA 80」（市場参考価格は12万6480円）で、お楽しみ秘密アイテム2点が付いてくる。価格は5万9888円。「BLUETTI福袋＜竹＞」のメイン商品は「AC200L」（市場参考価格は37万8700円）で、お楽しみ秘密アイテム3点が付いてくる。価格は11万9888円。「BLUETTI福袋＜松＞」のメイン商品は「AC300＋B300K」（市場参考価格は61万8099円）で、お楽しみ秘密アイテム4点が付いてくる。価格は22万9888円。あわせて公式サイトでは、豪華景品が当たる「ルーレット抽選会」が行われ、2000円オフクーポンや5％オフクーポン、アウトドア食器セットなどが当たる。「BLUETTI」のメールマガジン登録で抽選に3回（新規登録限定）、5000ポイント獲得ごとに抽選に1回参加できる。ポイントは、公式SNSのフォロー＆ミッション達成、毎日の公式サイトへのチェックイン、商品購入（100円ごとに10ポイント）で獲得可能となっている。さらに、新春の願い事とメールアドレスの投稿で、1000Whクラスのポータブル電源が1名、1000Whクラス以下のポータブル電源が1名に当たる「新年の願い事キャンペーン」も行われる。そのほか、セール期間中における対象機種の購入金額に応じて特典がもらえる「購入特典プレゼントキャンペーン」も開催され、15万円以上の購入なら「Handsfree 1」、25万円以上の購入なら「AC50B」、35万円以上の購入なら「AC70」がもらえる。おもなセール対象機種は以下の通り。