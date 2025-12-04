BLUETTIのオルタネーター充電器Charger 2は車への充電も車からの充電も太陽光からの充電もできちゃう！

BLUETTIのオルタネーターDC充電器

ポータブル電源メーカーのBLUETTI（ブルーティ）は、12月1日に新世代の走行充電器という「Charger 2」を発売した。Charger 2は車のオルタネーターからポータブル電源への充電はもちろん、ポータブル電源から自動車用バッテリーへ充電するリバース充電にも対応している。新製品のCharger 2は車のオルタネーターで発電された余剰電力を、ポータブル電源の充電に適した電力に昇圧することで、走行中にポータブル電源へ効率よく充電することを目的に開発された製品だ。本体はヨコ265mm×タテ169mm×奥行69.7mmのコンパクトサイズで、重量は1.59kg。価格は13万1600円で、本体以外の同梱物はDC入力ケーブルとMC4-XT80出力ケーブル、75Aバッテリー端子ヒューズ、ロック端子-MC4出力ケーブル、双方向電力ケーブル、タッピングネジ、取扱説明書だ。同社では2024年12月に先代モデルのCharger 1を発売し、キャンプや車中泊で役立つ機能性から好評を博したという。新製品のCharger 2では、このCharger 1の機能やスペックが大きく進化した。主な特徴は六つある。1点目は、ソーラーと車載を合わせて1200Wの充電と給電ができること。ソーラーパネルからは600W、車載充電では800Wで合計すると1400Wだが、実際は充電時の電力ロスがあるため、充電＝出力は1200Wになる。シガーソケットからの充電と比べると13倍ものスピード充電を実現し、Charger 1の560Wと比較すると、最大出力は倍以上にアップした。BLUETTI JAPANの川村卓正COOは、「BLUETTIの最大の特徴は、他社のポータブル電源にも充電できること。市販されている約95％のポータブル電源に充電が可能です」という。現在、他社のポータブル電源を車に積んでいてもCharger 2と接続して使用できるのだ。2点目はAll-in-One自動車電源管理システム。1台のCharger 2で複数台のBLUETTIポータブル電源を制御・管理でき、走行や停車の切り替えに応じて自動で電源をオン・オフする。さらにBLETTIアプリとの連携で、電力状態をリアルタイムで確認することが可能だ。3点目は、三つのリバース充電モードの搭載。リバース充電モードは、充電とは逆にCharger 2に接続したBLUETTIのポータブル電源および拡張バッテリーから車載バッテリーへ電力を供給することで、対応機種は同社のB230、B300、B300K、B500K、AC200MAX、AC200L、Apex300である。三つのモードは、1）車載バッテリーの電圧低下でエンジンがかからなくなったときにBLUETTIのポータブル電源、または拡張バッテリーから電力を供給してエンジンを始動する緊急ジャンプスタート、2）低電流を継続的に流し続けて車載バッテリーの自己放電分を補い、フル充電状態を保つトリクル充電、3）車載バッテリーに制御されたパルス電流を流してバッテリーの絶縁抵抗を下げ、バッテリーの性能回復や長寿命化を図るパルスメンテンナスの三つだ。特徴の4点目は、12V／24V DC出力対応。Charger 2に専用アクセサリーのHub D1を接続すると、12V／24Vの2種類のDC出力として車載用の冷蔵庫やファン、DCライトなどへ最大700Wの電力を供給することができる。5点目は安全性や互換性が高いインテリジェンスなハードウェア制御。過電流や過電圧、低電圧、温度保護などCharger 2はもちろん、車載バッテリーや連携したポータブル電源を安全に保護する機能を搭載している。そして6点目は、スマートフォンアプリによるソフトウェアインテリジェンス。ユーザーインターフェースがアップグレードして、電力の状態や各種の設定がより見やすく、操作しやすくなっている。Charger 2はこれら六つの特徴を備え、先代のCharger 1から進化を遂げた。すでにCharger 1を使用していて、Charger 2に買い替える場合でもCharger 1のケーブル類はそのまま継続して使用が可能。設置や配線接続も非常に簡単で、前述の河村氏は「本来は自動車の専門家が配線工事を行った方が良いのですが、DIYに詳しい方なら30分ほどで取り付けることができます」という。降雪による長時間の渋滞や暖房使用でのバッテリーの負荷など、冬場は車載バッテリーのトラブルが起きやすくなる。Charger 2とポータブル電源を積んでおくと、万が一の場合でも安心できること間違いなしだ。なお、12月31日までCharger 2発売記念として、早割期間限定セールをBLUETTIの公式サイトや楽天市場店で実施中。実に48％引きの6万9000円で購入できるチャンスだ。また、Charger 1ユーザーには1万9800円でCharger 2が購入できる買い替えキャンペーンも12月31日まで実施している。詳細は同社のホームページにアクセスしてチェックしよう。