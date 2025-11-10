BLUETTI史上最小・最軽量のミニポータブル電源「AORA 10」

AORA 10

日常からアウトドア、防災まで活躍できるエントリーモデル

アウトドアでの使用イメージ

スマートフォン用アプリからの操作イメージ

2色のカラーバリエーションを用意

「60Wソーラーパネル」とのセットは期間限定で最大35％オフ

BLUETTI JAPANは11月4日に、BLUETTI史上最小サイズとなるポータブル電源「AORA 10」を発売した。カラーは、ミントグリーン、ダークグレーの2色。価格は1万9900円。「AORA 10」は、片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計のため機内持ち込みが可能で（要・事前申告）、軽量ながら容量128Wh・定格出力200Wを実現したポータブル電源。瞬間最大出力は300Wで、電力リフト機能を使えば最大400Wまでの家電製品に対応する。本体には、AC出力と出力100WのUSB Type-Cポートを含む計6ポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、小型家電といった複数のデバイスへ同時に給電できる。最大150Wの急速充電に対応し、約70分でのフル充電が可能なほか、最大100Wのソーラーパネル充電にも対応しているので、停電時やアウトドアでも使える。充電モードは「急速」「標準」「サイレント」の3種類を用意し、利用シーンに応じて柔軟な電力管理ができる。さらに、スマートフォン用アプリからBluetooth経由で充電モードやLEDライト（白色光/暖色光/SOS）などの設定を手軽に操作可能で、UltraCell技術によって長寿命・安定供給を実現し、3000回以上の充放電に対応するとともに、PowerArmorシステムによる多重安全保護設計で、過酷な環境下でも安定した電力供給を実現している。サイズは幅200×高さ146×奥行き110mmで、重さは約1.8kg。11月4日～12月4日の期間は発売記念として、公式サイト、楽天市場店、Amazon.co.jpにて、「AORA 10」を最大35％オフの特別価格で購入できる。特別価格は、「AORA 10」単体が20％オフの1万5900円、「AORA 10」と「60Wソーラーパネル」のセットが通常価格3万9700円のところ35％オフの2万6800円。さらに、各公式販売店舗にてクーポンコードを入力すれば、さらに5％オフとなる。クーポンコードは、公式サイトが「AORA10PR」、楽天市場店が「OIYQ-WVA8-TYF7-7EMD」、Amazon.co.jpが「NEWAORA10」。