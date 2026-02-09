探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」　2月開催

探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の最終発表会が開催

130校242チームが出場決定！

教育と探求社は2月に、同社が全国の中学高校を対象に提供している、探究学習プログラム「クエストエデュケーション」に取り組んだ生徒たちの最終発表会「クエストカップ2026 全国大会」を開催する。今回の「クエストカップ2026 全国大会」には、事前審査を通過した130校242チームが出場し、これまでの学びの成果を社会に向けて発信するとともに、互いに学び合う。「Wonder ― 驚き、感動、そして探求。」をテーマに掲げ、参加するすべての人にとって「Wonder」が広がっていく場となることを目指している。同大会では、「企業探究部門」「起業家部門」「進路探究部門」「社会課題探究部門」「地域探究部門」の計5部門・8プログラムにおける、最終発表が行われる。「企業探究部門」では、「コーポレートアクセス」として実在する企業へのインターンを体験し、働くことの意義を探求する。「起業家部門」では、「スモールスタート」として新商品・新サービスの開発を通じて、起業家精神を育む。「進路探究部門」では、先人の生き方を題材にドキュメンタリー作品をつくる「ロールモデル」、過去を振り返って「自分史」を執筆して自己探求を深める「マイストーリー」、「いまを生きる」ことを深掘りして自身の未来のビジョンを探求する「ザ・ビジョン」が用意されている。「社会課題探究部門」では「ソーシャルチェンジ」「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」として、身近な出来事から誰かを笑顔にすることに取り組むことによって、社会課題の解決を目指す。「地域探究部門」では「エンジン」として、地域や地域企業のリソースを活用し、地域の未来の可能性を描く。DAY1は2月11日9～16時にオンライン開催され、「社会課題探究部門」における「ソーシャルチェンジ」のファーストステージ、「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」の発表が行われる。DAY2は2月25日9～17時に立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）で開催され、「社会課題探究部門」における「ソーシャルチェンジ」のセカンドステージ、「進路探究部門」における「ロールモデル」「マイストーリー」「ザ・ビジョン」、起業家部門の「スモールスタート」、地域探究部門の「エンジン」に関する発表を予定する。DAY3は2月26日9～17時に立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）で開催され、企業探究部門「コーポレートアクセス」Qグループの、ファーストステージおよびセカンドステージが行われる。DAY4は2月27日9時～17時に立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）で開催され、企業探究部門「コーポレートアクセス」Eグループの、ファーストステージおよびセカンドステージを実施する。